Οι ευρωπαϊκές μάχες της ΑΕΚ και του Άρη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

AEK και Άρης ξεκινούν το ταξίδι τους στην Ευρώπη και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε βάζει στη δράση…

Την Πέμπτη (24/07), στις 21:00, ο «δικέφαλος» φιλοξενεί την Χαποέλ Μπερ Σεβά για τον 2ο προκριματικό του Conference League. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα κυνηγήσουν από τον πρώτο αγώνα, το σκορ που θα βάλει τις βάσεις της πρόκρισης. Στην περιγραφή από την «OPAP ARENA» ο Μανώλης Μουσουράκης.

Στην ευρωπαϊκή μάχη όμως ρίχνεται, δύο ώρες νωρίτερα, ο Άρης στο Αζερμπαϊτζάν, που αγωνίζεται κόντρα στην Αράζ, με την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη να επιδιώκει το αποτέλεσμα που θα κάνει πιο εύκολο το έργο της στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μετά την λήξη των αγώνων σειρά έχουν τα σχόλια και τα ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του σταθμού και γύρω στα μεσάνυχτα, δίνουμε πάσα στους ακροατές!

Προκριματικά Conference League με ΑΕΚ – Χαποέλ Μπερ Σεβά και Αράζ – Άρης στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



