Ολυμπιακός: Με τον Φουρνιέ στο νέο ΣΕΦ - Συμφώνησε για επέκταση συμβολαίου

Με τον Εβάν Φουρνιέ στο ρόστερ του θα μπει ο Ολυμπιακός στο νέο ΣΕΦ.



Όπως μετέφερε τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, οι ερυθρόλευκοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γάλλο άσο για την επέκταση του συμβολαίου του που πλέον τον «δένει» με την ομάδα μέχρι το 2028 ενώ υπάρχει και οψιόν για επέκταση της για άλλον έναν χρόνο, δηλαδή, μέχρι το 2029.

Η επιθυμία των Αγγελόπουλων για τον Γάλλο

Πρόκειται για μία επιθυμία της διοίκησης του Ολυμπιακού που γίνεται… πραγματικότητα.



Ποια; Η ομάδα να μπει στο νέο ανακαινισμένο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Γάλλο να παραμένει σε αυτή. Κάτι που σε διαφορετική περίπτωση θα παρέμενε με ένα ερωτηματικό δίπλα της. Θυμίζουμε ότι η περσινή συμφωνία των δύο πλευρών είχε διάρκεια μέχρι το 2026 με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη, δηλαδή, το 2027, την στιγμή που το νέο ΣΕΦ εκτιμάται ότι είναι έτοιμο το 2027.



Πλέον μετά την νέα συμφωνία του Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό και την εγγυημένη συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι το 2028 τουλάχιστον, ο Γάλλος είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστεί στο ανακαινισμένο γήπεδο της ομάδας.



Την ίδια στιγμή υπήρχε η διάθεση από την διοίκηση του Ολυμπιακού για μια ανταπόδοση των όσων έχει προσφέρει ο Γάλλος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.



Εκτιμώντας ότι οι απολαβές του, ειδικά με τα νέα δεδομένα στην Euroleague, δεν είναι αντίστοιχες με την αξία του και την προσφορά του, ήθελαν να του γίνει και μια αναπροσαρμογή σε αυτές κάτι που συνέβη με μια «γενναία» αύξησή των χρημάτων που λαμβάνει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.