Ιωαννίδης: «Είχαμε ευκαιρίες και μπορούσαμε να κερδίσουμε»

Στις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός να σκοράρει και να πάρει μια μεγάλη νίκη στη Σκωτία στάθηκε ο Φώτης Ιωαννιδης σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τη Ρέιντζερς.



Ο αρχηγός των πράσινων ωστόσο, παρά την ήττα, επεσήμανε ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα στην υπόθεση πρόκριση, κάλεσε τους οπαδούς της ομάδας να την στηρίξουν στο ΟΑΚΑ και μετέφερε την αίσθηση των παικτών ότι μπορεί να γυρίσει το ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιωαννίδης:

-Είδαμε ένα... τρελό παιχνίδι στο «Άιμπροξ» απέναντι στη Ρέιντζερς και σίγουρα αφήνει μία πικρή γεύση σε όλους σας, διότι η εικόνα σας για 55 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά μια στιγμή αρκεί για να τα αλλάξει όλα...

«Όπως είπατε είναι μία δύσκολη νύχτα για εμάς, διότι νιώσαμε όλοι μας ότι είχαμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είχαμε και ευκαιρίες και μία στιγμή έφερε τα... πάνω-κάτω. Δεν τα παρατήσαμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά. Εννοείται πως δεν έχει τελειώσει τίποτα. Νιώθουμε κι όλοι οι παίκτες πραγματικά ότι μπορούμε να κερδίσουμε και να “γυρίσουμε” το αποτέλεσμα και τους περιμένουμε την Τετάρτη στην Αθήνα».



-Ο κόσμος θα παίξει μεγάλο ρόλο στη ρεβάνς με το να κάνει έδρα το ΟΑΚΑ...

«Βεβαίως… Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να μας στηρίξει ο κόσμος. Και το ξέρουμε ότι θα κάνει γιατί είναι ο δωδέκατος παίκτης μας κι ανυπομονούμε για την ώθηση που θα μας δώσει για να “γυρίσουμε” τη σειρά με τη Ρέιντζερς».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.