Αρνητικό φαίνεται πως είναι το κλίμα στη Σεβίλλη για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο. Σύμφωνα με Μέσο που καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρεάλ Μπέτις, ο Έλληνας στόπερ κάθε άλλο παρά έχει πείσει με την απόδοσή του τον ισπανικό σύλλογο, με αποτέλεσμα να επικρατεί απογοήτευση για τη μεταγραφή του.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, «ο Σωκράτης έφτασε στη Ρεάλ Μπέτις χωρίς πολλές προσδοκίες. Περισσότερο σαν πείραμα που ίσως βγει καλά. Εάν έπαιζε καλά, υπήρχε σκοπός να ανανεωθεί. Όμως δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ο Σωκράτης δεν έχει ρυθμό και δεν του εμπιστεύονται το μέλλον του συλλόγου».

Μάλιστα, φαίνεται πως η Μπέτις δεν έχει σκοπό να ανανεώσει το συμβόλαιο του έμπειρου αμυντικού. «Η απόδοσή του όταν χρειάστηκε ήταν κακή και δεν βοήθησε την ομάδα να ανακτήσει τη σταθερότητά της στην άμυνα. Ως εκ τούτου, δεν θα ανανεωθεί για την επόμενη σεζόν και θα είναι ξανά ελεύθερος. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του Πελεγκρίνι και δεν βγήκε σε καλό», αναφέρει συγκεκριμένα το ρεπορτάζ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 35χρονος έχει κάνει 8 συμμετοχές συνολικά στη LaLiga, τις 7 ως βασικός, χωρίς να έχει αγωνιστεί σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.