Παναθηναϊκός: Η σημερινή ευκαιρία του Ιωαννίδη για τρομερή επίδοση

Το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λαμία την Κυριακή (21/04-17:00) για την 6η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Superleague, με την οποία ξεκινάει ουσιαστικά ο δεύτερος γύρος του μίνι αυτού πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» μετρούν ένα σημαντικό 3/3 στην κούρσα του πρωταθλήματος απέναντι σε ΑΕΚ, Άρη και Λαμία και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη προκειμένου να είναι κοντά στην κορυφή.

O Φώτη Ιωαννίδης εχει ευκαιρία μπροστά του να πέτυχει τρομερή επίδοση η ασίστ που έβγαλε προς τον Μπερνάρ στη φάση του 3-1 κόντρα στη Λαμία ήταν η 8η εφετινή για τον Φώτη.

