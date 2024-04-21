Σωτήρης Τσιλούλης: Το «στοίχημα» του Τερίμ ενόψει Λαμίας

Στην πιο «βατή» έδρα του top 6, στα χαρτιά τουλάχιστον, θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός την Κυριακή 21/4 για την 6η αγωνιστική των playoffs της Super League. Ο λόγος για το «Αθανάσιος Διάκος», το γήπεδο της Λαμίας που είναι ο επόμενος αντίπαλος του «τριφυλλιού» στην πρόκληση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Λαμία, που βρίσκεται στην έκτη και τελευταία θέση των playoffs, παίζει τα «ρέστα» της καθώς με τρία ακόμα εντός έδρας ματς να απομένουν είναι οι καλύτερες ευκαιρίες της να πάρει ό,τι μπορεί στους εναπομείναντες αγώνες.

