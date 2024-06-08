Η ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών Falaq 2 κατά στρατιωτικού κέντρου διοίκησης στο βόρειο Ισραήλ.
Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι είναι η πρώτη φορά που η οργάνωση του Λιβάνου έκανε χρήση αυτού του είδους ρουκέτας, αφότου εκτόξευσε τη Falaq 1 σε δεκάδες προηγούμενες περιπτώσεις.
Πηγή: skai.gr
