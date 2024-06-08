Ευρωεκλογές: Σε καφέ εστιατόριο με δημοσιογράφους πριν την κάλπη ο Κασσελάκης

Χαλαρός, ευδιάθετος και αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της αυριανής αναμέτρησης, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης στην εθιμική συνάντηση με τους δημοσιογράφους την παραμονή των εκλογών, σε καφέ εστιατόριο του Θησείου.

Ο κ. Κασσελάκης έφθασε με τα πόδια αφού είχε προηγουμένως περπατήσει την Ερμού συνοδευόμενος από τον σύζυγό του Τάιλερ και κρατώντας την Φάρλει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι μεγάλο μέρος της αδιευκρίνιστης ψήφου θα κατευθυνθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τις περιοδείες του και για τα χιλιόμετρα που διένυσε και σημείωσε ότι το νησί που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η Αστυπάλαια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

