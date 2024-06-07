Ποιες οφειλές προς την εφορία χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε μια προσπάθεια να επικεντρωθεί στις οφειλές που πραγματικά μπορούν να εισπραχθούν και να μην αναλώνει δυνάμεις σε...χίμαιρες, η ΑΑΔΕ αλλάζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια οφειλή μπορεί να θεωρηθεί ανεπίδεκτη είσπραξης.



Με απόφαση του διοικητή της Αρχής Γιώργου Πιτσιλή μια οφειλή μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να εισπραχθεί ακόμη κι αν ο οφειλέτης ή ο συνυπόχρεος διαθέτει περιουσιακά κριτήρια υπό συγκεκριμένες φυσικά προϋποθέσεις για οφειλές έως 2εκατ€ :

1.Η αξία των δικαιωμάτων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων είναι πολύ μικρής αξίας και δεν ξεπερνούν το 5% της οφειλής και μέχρι το ποσό των 100.000€.

2.Στην περίπτωση που αξία των δικαιωμάτων ξεπερνά τις 100.000€ , ως ανεπίδεκτο είσπραξης ορίζεται το ποσό της οφειλής που προκύπτει αφού αφαιρεθεί το διπλάσιο της αξίας των δικαιωμάτων.

Για παράδειγμα για μια οφειλή 1εκατ€ με περιουσία του οφειλέτη τις 110.000€ , η ανεπίδεκτη οφειλή προκύπτει ως εξής : 1.000.000-220.000=780.000€



Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις οφειλών επιχειρήσεων για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την υπαγωγή τους σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και οι οποίες οφειλές έχουν γεννηθεί πριν την έναρξη της εκκαθάρισης. Το ενεργητικό τους και η περιουσία των συνυπόχρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά.



3.Ανεπίδεκτη είσπραξης ορίζεται και μια οφειλή όταν το ύψος της κινητής περιουσίας του οφειλέτη και των συνυπόχρεων του είναι πολύ μικρή σε σχέση με το ύψος της οφειλής και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά τις 30.000€.

4. Αν ο οφειλέτης ή συνυπόχρεο πρόσωπο απεβίωσε χωρίς περιουσιακά στοιχεία και ο επιζών, τυχόν τέκνα και οι εκ διαθήκης κληρονόμοι, αποποιηθούν την κληρονομιά.



Ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη



Σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια για το χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν :

Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες που να δείχνουν ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Έχει υποβληθεί ποινική δίωξη ή δεν είναι δυνατή η άσκηση της

Υπάρχει έκθεση από ειδικό ελεγκτή της ΑΑΔΕ ο οποίος πιστοποιεί τα παραπάνω και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη της οφειλής

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τον Φεβρουάριο οι συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 107,1δισ€ εκ των οποίων προς το παρόν ανεπίδεκτα είσπραξης θεωρούνται περί τα 26,2δισ€

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.