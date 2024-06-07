Λογαριασμός
Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Διατηρεί τη μεγάλη διαφορά η ΝΔ, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ - Τα ποσοστά συσπείρωσης των κομμάτων

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, σε απόσταση ο Κασσελάκης - Η συσπείρωση των κομμάτων και οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Κάλπες

Την τελευταία δημοσκόπηση πριν το άνοιγμα των κάλπεων για τις ευρωεκλογές παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και η Σία Κοσιώνη.

Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 30%, διατηρώντας τη μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» τουλάχιστον τεσσάρων κομμάτων να πιάσουν το 3% και να διεκδικήσουν έδρα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Pulse

Pulse

Συσπείρωση κομμάτων και μετακινήσεις ψηφοφόρων

Σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα διαδραματίσει η συσπείρωση των ψηφοφόρων και οι μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι ενδεεικτικά: 

Pulse

Pulse

Pulse

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Όσον αφορά στον καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό για πρωθυποργό, στην πρώτη θέση βρίσκεται με διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ουσιαστικά ο... κανένας και τρίτος ο Στέφαμος Κασσελάκης.

Pulse

Ποσοστά συσπείρωσης

Ένας ακόμη παράγοντας που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμορφωση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων που δεν θα αλλάξουν την απόφασή τους. Τα στοιχεία της Pulse δίνουν μία τάξη μεγέθους, εξειδικεύοντας παράλληλα και τα πιθανά ποσοστά αποχής ανά κόμμα.

Pulse

Pulse

