Την τελευταία δημοσκόπηση πριν το άνοιγμα των κάλπεων για τις ευρωεκλογές παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και η Σία Κοσιώνη.

Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 30%, διατηρώντας τη μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» τουλάχιστον τεσσάρων κομμάτων να πιάσουν το 3% και να διεκδικήσουν έδρα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Συσπείρωση κομμάτων και μετακινήσεις ψηφοφόρων

Σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα διαδραματίσει η συσπείρωση των ψηφοφόρων και οι μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι ενδεεικτικά:

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Όσον αφορά στον καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό για πρωθυποργό, στην πρώτη θέση βρίσκεται με διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ουσιαστικά ο... κανένας και τρίτος ο Στέφαμος Κασσελάκης.

Ποσοστά συσπείρωσης

Ένας ακόμη παράγοντας που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμορφωση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων που δεν θα αλλάξουν την απόφασή τους. Τα στοιχεία της Pulse δίνουν μία τάξη μεγέθους, εξειδικεύοντας παράλληλα και τα πιθανά ποσοστά αποχής ανά κόμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.