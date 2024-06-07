Και δεν τις ξεκίνησε από εκεί που θα περιμέναμε, την Αίγινα, όπου βρίσκεται και το εξοχικό της. Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε στους Παξούς και εκεί αποφάσισε να κάνει το πρώτο της μπάνιο γι’ αυτό το καλοκαίρι.

Με ένα σούπερ τοσοδούλι μίνι, όχι διάφανο, αλλά ροζ μπικίνι -που λέει και το τραγούδι βρέθηκε στην παραλία και…μοίρασε εγκεφαλικά.

Γιατί η Σμαράγδα του σήμερα είναι ακόμα καλύτερη από τη Σμαράγδα του χτες. Θεϊκό κορμί που αποθεώθηκε σχεδόν από όλη την ελληνική showbiz.

Πηγή: Instagram

Και ποιος δεν της σχολίασε το πόσο κούκλα είναι. Από την Κατερίνα Ζαρίφη που της ζήτησε να νοικιάσει το κορμί της για το καλοκαίρι, την Ντορέττα Παπαδημητρίου, την Μαίρη Συνατσάκη, τη Βασιλική Τρουφάκου, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ως την Πέγκυ Τρικαλιώτη που της έγραψε: Μα σε παρακαλώ θα πάθουμε τίποτα εμείς οι υπόλοιποι και δεν κάνει…νέοι είμαστε ακόμα….δεν μας λυπάσαι;

Όχι, δεν τους λυπάται. Ούτε εκείνους, ούτε κι εμάς που την είδαμε και τρέξαμε να φτύσουμε την μπουκιά που τρώγαμε και να γραφτούμε γυμναστήριο. Δεν προλαβαίνουμε το φετινό καλοκαίρι αλλά για του χρόνου κάτι γίνεται.

Πηγή: Instagram

Πηγή: skai.gr

