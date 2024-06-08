Κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης είναι οι αυριανές εκλογές για τις οποίες προσέρχονται στις κάλπες 380 εκατομμύρια ψηφοφόροι για να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα ακροδεξιά κόμματα να αναμένεται να σημειώσουν σημαντικά κέρδη.

Στις κάλπες έχουν ήδη προσφύγει οι ψηφοφόροι κάποιων εκ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια διαδικασία που ξεκίνησε την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Ειδικότερα, μετά την Ολλανδία, την Τσεχία και την Ιρλανδία οι κάλπες άνοιξαν το Σάββατο σε Σλοβακία, Μάλτα, Λετονία και Ιταλία ενώ την Κυριακή ψηφίζουν οι πολίτες στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Τα τελικά αποτελέσματα δεν θα ανακοινωθούν μέχρι το βράδυ της Κυριακής, αφού ψηφίσουν όλες οι χώρες. Η κύρια ημέρα ψηφοφορίας είναι η Κυριακή, με τους πολίτες 20 ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας, να ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 720 εδρών, οι οποίες κατανέμονται με βάση τον πληθυσμό.

Τα ακροδεξιά κόμματα προβλέπεται να καταλάβουν έως και το ένα τέταρτο των συνολικών εδρών, μία εξέλιξη που θα έχει αντίκτυπο σε βασικά ζητήματα που αφορούν στη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ.

Οι δύο βασικοί ακροδεξιοί σχηματισμοί είναι: οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) και το κόμμα Ταυτότητας και Δημοκρατίας (ID) που αναμένεται να αυξήσουν τις έδρες τους.

Σύμφωνα με το Politico, το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός αναμένεται να λάβει το ένα τρίτο των ψήφων, υπερδιπλάσια ποσοστά από το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AFD ενδέχεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση ενώ το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι ηγείται με ξεκάθαρο προβάδισμα της εκλογικής κούρσας.

Στην Ιταλία, το αποτέλεσμα έχει ειδικό βάρος καθώς το αποτέλεσμα αναμένεται να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων που δημιουργήθηκε από τις βουλευτικές εκλογές του 2022. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τα «Αδέλφια της Ιταλίας» φαίνεται να συγκεντρώνουν το 27% της πρόθεσης ψήφου.

«Αυτή η ψηφοφορία θα καθορίσει τα επόμενα πέντε χρόνια μας», είπε η Τζόρτζια Μελόνι κατά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέσης της ότι είχε έρθει η ώρα για τις εθνικές κυβερνήσεις να ανακτήσουν περισσότερες εξουσίες και να περιοριστεί η εμβέλεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που κυριαρχούνται από Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθερους πολιτικούς.

Ως το τρίτο σε πληθυσμό κράτος της Ένωσης η Ιταλία, ασκεί σημαντική επιρροή. Θα εκλέξει 76 ευρωβουλευτές στο κοινοβούλιο των 720 εδρών, το οποίο έχει επεκτείνει τις εξουσίες του τα τελευταία χρόνια. Μόνο η Γερμανία και η Γαλλία, που ψηφίζουν την Κυριακή, έχουν περισσότερες έδρες.

Οι ευρωβουλευτές στο νέο κοινοβούλιο θα έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν πολιτικές για το κλίμα, τη μετανάστευση, τη βιομηχανία, την άμυνα και την ασφάλεια.

Οι επιδόσεις της ακροδεξιάς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της ΕΕ για τη μετανάστευση, το κλίμα, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και το μέλλον της ίδιας της Ένωσης.

Εξωτερική πολιτική

Η επιρροή που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εξωτερική πολιτική επισκιάζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους ηγέτες των 27 κρατών μελών και έχει τον τελευταίο λόγο για την εξωτερική πολιτική. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν από κοινού για την αποστολή πυρομαχικών στην Ουκρανία ή να συμφωνήσουν για την επιβολή κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, για παράδειγμα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανίσχυρο στην εξωτερική πολιτική. Και ως ένα σκέλος της δημοσιονομικής αρχής της ΕΕ, έχει λόγο για τις προτεραιότητες των δαπανών της ΕΕ.

Περιβαλλοντική πολιτική

Η κατεύθυνση της εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις πιο ισχυρές πολιτικές ομάδες, οι οποίες γενικά γνωστοποιούν τα αιτήματά τους αμέσως μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ωστόσο, η δεξιά στροφή του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορούσε να «παγώσει» αποφάσεις που αφορούν σε θέματα όπως το περιβάλλον.

Πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η μετανάστευση και η ενσωμάτωση στην ΕΕ– είναι ζητήματα που είναι πιθανό να επηρεαστούν από μια στροφή προς τα δεξιά του κοινοβοουλίο.

Οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι πιθανό να αναθεωρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του νομοσχεδίου για το άσυλο που εγκρίθηκε στις 14 Μαΐου και καθορίζει κανόνες για τα 27 κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των μη νόμιμων αφίξεων.

Παρά τα δυσοίωνα σενάρια, η επιρροή των ακροδεξιών στις πολιτικές της ΕΕ ενδέχεται να μετριαστεί καθώς παραμένουν διχασμένοι. Η Ουκρανία είναι ένα από τα ζητήματα στο οποίο διαφωνούν.

Παράλληλα, οι εσωτερικές διαμάχες και τα σκάνδαλα έχουν προκαλέσει ρήξεις στο εσωτερικό τους, περιορίζοντας πιθανώς την πολιτική τους επιρροή και δίνοντας το πλεονέκτημα στα κυρίαρχα κόμματα - που εξακολουθούν να βρίσκονται σε πορεία να κερδίσουν μια σταθερή πλειοψηφία.



Πηγή: skai.gr

