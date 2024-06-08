Ευρωεκλογές: Πού ψηφίζουν αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί

Στις κάλπες θα προσέλθουν αύριο οι Έλληνες ψηφοφόροι προκειμένου να επιλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι κάλπες στα συνολικά 18.380 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα ανοίγουν στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 7 το απόγευμα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στις 10:20, στο 91ο εκλογικό τμήμα, στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών.

Στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς στις 10:00 θα προσέλθει για να ψηφίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, θα ψηφίσει στο Δημοτικό σχολείο Εκάλης, Δεκελείας & Φασιδέρη.

Στην Κρήτη όπου βρίσκεται από σήμερα θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις 10:00 στο 13ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου Κρήτης.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα ψηφίσει τις 11.00 στο 404ο εκλογικό τμήμα του δήμου Νέας Ιωνίας.

Στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται από σήμερα, θα ψηφίσει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα ψηφίσει στο 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο Κορδελιού στις 10.30 το πρωί.

Στον Πειραιά στις 10:30 θα ψηφίσει ο γραμματέας του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο 133ο δημοτικό σχολείο Αθήνας στην Κυψέλη στις 10:30.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.