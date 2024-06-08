Κοσμοσυρροή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου σε λίγο ξεκινά η πρώτη από τις δυο συναυλίες των Cold Play.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πλήθος κόσμου που θα παρακολουθήσει το πολυαναμενόμενο συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού, έχει σπεύσει από πολύ νωρίς στις εγκαταστάσεις, αψηφώντας τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και περίμενε να ανοίξουν οι πύλες εισόδου προκειμένου να τακτοποιηθεί στον χώρο και να απολαύσει το εμβληματικό συγκρότημά.

Την συναυλία των Coldplay άνοιξε στις 7 το απόγευμα η Αντωνία Καούρη και στις 8 θα εμφανιστεί στη σκηνή η Maisie Peters.

Το δημοφιλές συγκρότημα είχε δημοσιεύσει λίγους μήνες πριν στο TikTok, ένα βίντεο, στο οποίο τόνιζε πόσο ανυπομονεί για τις δύο συναυλίες τους στην Αθήνα.

«Ό,τι ονειρευόμαστε... Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να έρθουμε στην Αθήνα, στις 8 Ιουνίου», έγραψαν στην ανάρτησή της η οποία παρουσιάζει πλάνα από συναυλίες τους ανά τον κόσμο.

H ευρωπαϊκή καλοκαιρινή περιοδεία της μπάντας ξεκινά από την χώρα μας, ενώ και τα δύο live στην Αθήνα είναι sold out.

Είναι η πρώτη φορά που θα μας επισκεφθούν, με την συναυλία που μεγάλη μερίδα του μουσικόφιλου κοινού, περίμενε για χρόνια, να έχει μετατραπεί σε θρίλερ όταν και ανεστάλη το Φθνόπωρο η λειτουργία του ΟΑΚΑ, εξαιτίας στατικής ανεπάρκειας στα στέγαστρα Καλατράβα.

Αρχές του προηγούμενου μήνα, ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας τον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, υπογράμμισε πως οι συναυλίες των Coldplay, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 8 και 9 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Μάλιστα την ανακοίνωση του συνόδεψε με στίχους από τραγούδι «Everything's Not Lost» του αγαπημένου συγκροτήματος καθώς δεν έκρυψε πως είναι και ο ίδιος φαν τους.

Οι Coldplay ανακοίνωσαν την επίσκεψή τους στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο, όταν στο live τους στο Άμστερνταμ έδειξαν ένα βίντεο για τη συνέχιση της περιοδείας τους «Music of the Spheres World Tour». Στο βίντεο, παρουσιάστηκαν μια σειρά από σημαίες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.