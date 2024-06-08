Mήνυμα Γάλλου πρωθυπουργού για τις Ευρωεκλογές

Τι κοινό έχουν ένα προφυλακτικό, μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών Switch και ένας φορτιστής USB;

«Μια πραγματική Ευρώπη», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ σήμερα σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, σε μια προσπάθεια να πείσει τους νέους να ψηφίσουν υπέρ της λίστας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στις μεθαυριανές ευρωεκλογές.

«Αυτά τα τρία αντικείμενα έχουν ένα κοινό: την Ευρώπη, μια πραγματική Ευρώπη», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ένα βίντεο που ανήρτησε σε αυτό το δημοφιλές στους νέους μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας στην κάμερα κάθε ένα από τα αντικείμενα που ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.