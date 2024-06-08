Λογαριασμός
Τουρκία: Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στην Άγκυρα- Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Άγκυρα- Δείτε βίντεο

Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή Σιντζάν.

Τουρκία: Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στην Άγκυρα

Ισχυρή νεροποντή έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την πρωτεύουσα της Τουρκίας 'Αγκυρα με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να μετατραπούν σε λίμνη, η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης να διακοπεί επί ώρες και να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα.

Αρκετά δρομολόγια του μετρό διεκόπησαν εξαιτίας των υδάτων που πλημμύρισαν ορισμένους σταθμούς. Δρόμοι καλύφθηκαν πλήρως με νερά, εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στους πλημμυρισμένους δρόμους γέμισαν με νερό και σε αρκετές περιπτώσεις απομακρύνθηκαν με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα.

Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή Σιντζάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Τουρκία Άγκυρα
