Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε έκκληση προς τον υπουργό του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, Μπένι Γκαντζ να μην εγκαταλείψει την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, μετά την επιτυχή διάσωση τεσσάρων ζωντανών ομήρων από τη Γάζα.

«Αυτή είναι η ώρα για ενότητα και όχι για διχασμό», ανέφερε στο Χ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι μεταξύ μας απέναντι στα μεγάλα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας. Καλώ τον Μπένι Γκαντζ να μην εγκαταλείψει την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Μην εγκαταλείπεις την ενότητα».

זו העת לאחדות ולא לפילוג. עלינו להישאר מאוחדים בתוכנו אל מול המשימות הגדולות שעומדות בפנינו. אני קורא לבני גנץ - אל תצא מממשלת החירום. אל תוותר על האחדות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 8, 2024

Σε μια δήλωση που εκδόθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ο Γκαντζ απαντά ότι «παράλληλα με τη δικαιολογημένη χαρά για το επίτευγμα, πρέπει να θυμόμαστε ότι όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ έχουν παραμένουν. Επομένως, λέω στον πρωθυπουργό και σε ολόκληρη την ηγεσία — και σήμερα, πρέπει να εξετάσουμε υπεύθυνα ποιος είναι ο καλύτερος και δυνατός τρόπος για να συνεχίσουμε από εδώ».



