Ο Aμπάς ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για Νουσέιρατ

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την "αιματηρή σφαγή που διέπραξαν οι ισραηλινές δυνάμεις" στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Την ίδια ώρα, ο Αμπού Ουμπάιντα, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών αλ-Κάσαμ, δήλωσε ότι μερικοί όμηροι σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση απελευθέρωσης ομήρων του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Νουσέιρατ και σε παρακείμενες περιοχές.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε ότι η "αντίσταση θα συνεχιστεί" μετά την έφοδο του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 210 άνθρωποι, σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

"Ο λαός μας δεν θα παραδοθεί και η αντίσταση θα συνεχιστεί για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας απέναντι σε αυτόν τον εγκληματία εχθρό", δήλωσε ο Χανίγια, πολιτικός ηγέτης της Χαμάς που έχει την έδρα του στο Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η δήλωση του Χανίγια έγινε μετά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, η οποία κατέστησε δυνατή την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

