Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιωάννινα: 80χρονος παρενόχλησε 15χρονη- Την προσέγγισε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο και της έκανε ανήθικες προτάσεις

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Ιωάννινα: 80χρονος παρενόχλησε 15χρονη

Στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Χατζηκώστα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ένας 80χρονος ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αναζητήσεων, ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία προηγουμένως είχε προβεί σε προτάσεις εναντίον ανήλικης ημεδαπής, με τις οποίες πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Πηγή: epiruspost.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: παρενόχληση 15χρονη Ιωάννινα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark