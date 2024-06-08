Ιωάννινα: 80χρονος παρενόχλησε 15χρονη

Στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Χατζηκώστα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ένας 80χρονος ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αναζητήσεων, ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία προηγουμένως είχε προβεί σε προτάσεις εναντίον ανήλικης ημεδαπής, με τις οποίες πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

