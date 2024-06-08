Τεντόγλου: Χρυσός στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης με 8,65 μέτρα

Με την τρομερή επίδοση 8,65μ., την οποία έκανε δύο φορές(!), στον τελικό του άλματος εις μήκος, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης, σημειώνοντας παράλληλα και νέο ρεκόρ αγώνων!

Αυτό, ήταν το τρίτο χρυσό σε Ευρωπαϊκό για τον Τεντόγλου και 11ο του σε επίπεδο Ανδρών.

Από ‘κει και πέρα, σημείωσε και νέο ατομικό ρεκόρ ξεπερνώντας το 8,60μ. που είχε μέχρι σήμερα, ενώ άγγιξε και το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, ο οποίος το κρατά ακόμη με 8.66μ.

Εκπληκτικό τελικό από τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος είχε μόλις μία άκυρη προσπάθεια (τη δεύτερη), ενώ οι υπόλοιπες πέντε ήταν πάνω από 8,40μ.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε με 8,42μ., για να ακολουθήσει το 8,49μ. (3η προσπάθεια), το 8,45μ., ενώ η πέμπτη και έκτη του προσπάθεια ήταν στο 8,65μ.!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.