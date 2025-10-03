Κατώτερος των περιστάσεων ο ΠΑΟΚ, δεν πήρε κάτι θετικό από την αναμέτρηση στο Βίγκο, με τη Θέλτα να κυριαρχεί κατά κράτος στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη σεζόν (3-1), σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας τους «ασπρόμαυρους» με άδεια χέρια.

Για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε μπροστά στο σκορ με τον Γιακουμάκη στο 37ο λεπτό, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τους Ισπανούς να μην αφήνουν το πόδι από το γκάζι δημιουργώντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Τελικά η ανατροπή ήρθε με τη Θέλτα να στήνει ένα πάρτι στον αγωνιστικό χώρο, απενεργοποιώντας εντελώς τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που ο φύλακας άγγελος της, Γίρι Παβλένκα, ήταν και πάλι εκεί, διότι το σκορ θα έπαιρνε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.



Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Κλαούντιο Ζιράλδες επέλεξε να αγωνιστεί με σύστημα 3-4-3 και τον Ράντου κάτω από τα δοκάρια. Η τριάδα στην άμυνα απαρτιζόταν από τους Φερνάντες, Στάρφελτ και Αλόνσο, ενώ δίδυμο στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μορίμπα και Ροντρίγκεζ. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Μινγκέθα, τη δεξιά ο Ρουέδα και στην επίθεση δίπλα από τον Ιγκλέσιας αγωνίστηκαν οι Άσπας και Σβάνμπεργκ.



Από την άλλη πλευρά ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τον Παβλένκα στο τέρμα. Αριστερά στην άμυνα μπήκε ο Μπάμπα, δεξιά ο Σάστρε και κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Μιχαηλίδης-Βολιάκο. Στα χαφ έπαιξαν οι Οζντόεφ και Μπιάνκο, με τον Καμαρά σε πιο προωθημένο ρόλο ως 10άρι. Στην κορυφή της επίθεσης μπήκε ο Γιακουμάκης, αριστερά ο Κωνσταντέλιας και δεξιά ο Ντεσπόντοφ.

