Θέλτα-ΠΑΟΚ: Πρόκληση στο Βίγκο για τον Δικέφαλο του Βορρά

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League βρίσκει τον ΠΑΟΚ στο Βίγκο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στις 22:00 (Cosmote Sport 4 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται σε κακό φεγγάρι, καθώς προέρχονται από τέσσερις συνεχόμενες γκέλες σε όλες τις διοργανώσεις, με το τελευταίο τους αγωνιστικό δείγμα να είναι το εκτός έδρας 3-3 με τον Asteras AKTOR για το πρωτάθλημα, σε ένα ματς όπου προηγήθηκαν 3-1!

Ούτε οι Γαλιθιάνοι πάντως είναι σε καλή κατάσταση, καθώς έχουν δώσει οκτώ αγώνες φέτος και ακόμα δεν έχουν πανηγυρίσει ούτε μία νίκη, μετρώντας πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες...

Η παράδοση του ΠΑΟΚ ενάντια σε ισπανικές ομάδες είναι μέτρια, με τους Θεσσαλονικείς να μετρούν τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες, δίχως να έχει καταφέρει ποτέ να νικήσει στην ιβηρική χερσόνησο.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Κλαούντιο Χιράλδεθ δεν έχει διαθέσιμους τους Ρίστιτς, Καρέιρα και Σέρβι, ενώ από την άλλη ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να μην υπολογίζει τον τραυματία Πέλκα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Θέλτα (Κλ. Χιράλδεθ): Ράτου, Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Μινγκέθα, Μπελτράν, Μορίμπα, Άλβαρεθ, Άσπας, Ντουράν, Γιουτγκλά

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπλάνκο, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Γιακουμάκης

Διαιτητής: Πάγιατς (Κροατία)

Βοηθοί: Ζομπένιτσα, Μίχαλι (Κροατία)

4ος: Λόβριτς (Κροατία)

VAR: Ζέμπεκ, Μάτιτς (Κροατία)

