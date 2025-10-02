Conference League: Απροετοίμαστη η ΑΕΚ, ηττήθηκε 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία

Με μία εντελώς λανθασμένη προσέγγιση τακτικά, ένα σύστημα που δεν είχε ξαναδοκιμαστεί και ένα εντελώς παθητικό παιχνίδι μετά το 0-1, η ΑΕΚ έχασε από την Τσέλιε στη Σλοβενία και απογοήτευσε τον κόσμο της, όχι τόσο για την ήττα, όσο για το ότι δεν κατάφερε να αποδείξει πως προοδεύει. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε χρόνο να προετοιμάσει το παιχνίδι για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League, αλλά οι δοκιμές του και οι επιλογές του ήταν καταστροφικές.

Ο Άλμπερτ Ριέρα παρέταξε την Τσέλιε με 4-1-4-1. Λεμπάν κάτω από τα γκολπόστ, με τους Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας και Κάρνιτσικ να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Χρκα μπροστά από τα στόπερ με τους Κβέσιτς και Λισάκοβιτς να είναι το δίδυμο στον άξονα. Ιοσίφοφ στα δεξιά της επίθεσης, Στουρμ στα δεξιά και Κοβάσεβιτς στην κορυφή.



Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με 4-2-3-1 και τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, Πήλιος στο αριστερό και οι Μουκουντί-Ρέλβας στα στόπερ. Γκρούγιτς μαζί με τον Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τον Ελίασον να ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Μαρίν πίσω από τον Γιόβιτς.



Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ, η οποία πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο άνοιξε το σκορ με τον Κουτέσα. Ένα γκολ που προήλθε από κομπίνα στο κόρνερ, με τον Μαρίν να στρώνει στον Κουτέσα, που είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο να εκτελέσει λίγο έξω από την περιοχή, με το σουτ να κοντράρει στον Νιέτο και να καταλήγει στα δίχτυα του Λεμπάν.

Παρότι πήρε το προβάδισμα στο 7’ και θα μπορούσε να εκτελέσει άψογα το πλάνο της περιμένοντας την Τσέλιε στο δικό της μισό και χτυπώντας στις αντεπιθέσεις, η Ένωση ήταν αρκετά παθητική και δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο καλό passing game των γηπεδούχων. Οι Σλοβένοι είχαν αρκετούς παίκτες στον άξονα, με τον Ιοσίφοφ να μένει ανοικτά στη δεξιά πλευρά για να εκμεταλλευτεί το ένας εναντίον ενός και την ταχύτητά του.



Με το παιχνίδι μόνιμα στο μισό της ΑΕΚ, φυσικό επακόλουθο ήταν η Τσέλιε να αρχίσει να δημιουργεί ευκαιρίες. Μέσα σε τρία λεπτά, από το 21’ έως το 24’, οι γηπεδούχοι απείλησαν τρεις φορές. Δύο σουτ του Ιοσίφοφ που ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα της Ένωσης απέκρουσε ο Στρακόσα, ενώ ο Αλβανός κίπερ μπλόκαρε την αδύναμη κεφαλιά του Κοβάσεβιτς.

Έκτοτε, η ΑΕΚ πήρε κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μάλιστα και μια καλή ευκαιρία με τον Γιόβιτς, που έβαλε στην πλάτη του τον αντίπαλο, ρόλαρε, αλλά το τελείωμά του μέσα από την περιοχή, απέκρουσε ο Λεμπάν. Και αφού δεν έκανε το 2-0 η ομάδα του Νίκολιτς, ο Κοβάσεβιτς την τιμώρησε. Ο φορ της Τσέλιε που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα εκτέλεσε με τη μία μετά την κόντρα που έγινε στο σουτ του Λισάκοβιτς και έκανε το 1-1 στο 34’, το οποίος ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους και στην πρώτη φορά που πάτησε περιοχή στην επανάληψη, η Τσέλιε έκανε την ολική ανατροπή. Ο Στουρμ μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, γύρισε στο πέναλτι για τον Ιοσίφοφ που εκτέλεσε με τη μία, ο Στρακόσα έκανε την επέμβαση, αλλά ο Κοβάσεβιτς πήρε το ριμπάουντ και από τη μικρή περιοχή έκανε το 2-1 σε κενή εστία.

Η ΑΕΚ επιχείρησε να πιέσει ψηλά την Τσέλιε, ωστόσο το έκανε δίχως ένταση και ενέργεια, με την Τσέλιε να διασπά το πρέσινγκ της Ένωσης αρκετά εύκολα και να φεύγει επικίνδυνα στο τρανζίσιον. Μάλιστα, στο 61’ έχασε μια απίθανη ευκαιρία, καθώς μετά το δοκάρι του Στουρμ, ο Κοβάσεβιτς πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο Στρακόσα αποσόβησε το 3-1.

Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει στο 80’. Ακόμα μια φορά που η άμυνα της ΑΕΚ βρέθηκε σε ανισορροπία, ο Αβντίλι που είχε περάσει στο παιχνίδι έκανε το σουτ, ο Κοβάσεβιτς πετάχτηκε και έβαλε το πόδι του στην πορεία της μπάλας, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 για την Τσέλιε, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στη League Phase του Conference League.

