Europa League: Θέλτα - ΠΑΟΚ 0-0 (α' ημίχρονο) - Live η εξέλιξη του αγώνα

Με βασικούς Βολιάκο και Μπιάνκο ο «Δεκέφαλος του Βορρά» στο Βίγκο

ΠΑΟΚ

Η αγωνιστική δράση για τον ΠΑΟΚ στο Europa League συνεχίζεται και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι έτοιμη να αναμετρηθεί με τη Θέλτα στο Βίγκο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με αλλαγές, έχοντας ξεκάθαρα στο μυαλό του και το επερχόμενο ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Το ιταλικό δίδυμο Βολιάκο-Μπιάνκο παίρνουν φανέλα βασικού, ενώ ο Ντεσπόντοφ ξεκινάει στα δεξιά της επίθεσης.

Αναλυτικά η 11άδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Μπιάνκο, Σάστρε, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης

Η 11άδα της Θέλτα (Κ. Ζιράλδες): Ράντου, Φερνάντες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέντα, Ροντρίγκεζ, Μορίμπα, Μινγκέθα, Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.

