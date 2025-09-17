Λουτσέσκου: «Aποτέλεσμα - ντροπή, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Πλήρως απογοητευμένος από την εικόνα και τη συντριβή της ομάδας του από τον Λεβαδειακό (4-1) ήταν μετά το τέλος του ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ σε δηλώσεις του, στάθηκε στα πολλά λάθη των ποδοσφαιριστών του, ανέλαβε την ευθύνη του αποτελέσματος, ενώ τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγάλει αντίδραση στη συνέχεια και μάλιστα, άμεσα.

Αναλυτικά:

«Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ντροπή. Όταν υπάρχουν τόσα λάθη σε άμυνα και επίθεση, δεν υπάρχει κάτι για να αναλύσεις. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Δεχθήκαμε γκολ από δικά μας τρομακτικά λάθη. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε και να καταλάβουμε τι συνέβη σήμερα, τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Δεν νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι άλλο».

