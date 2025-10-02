Euroleague: Κατάρρευση του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο και ήττα 89-77 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη

Κατάρρευση του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο και ήττα 89-77 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία νίκη και μία ήττα στο θεσμό.

Γουόκαπ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπααρτζώκας, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή τους Έβανς και ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία, ο Νιλικίνα έμεινε ξανά εκτός δωδεκάδας, ενώ ο Νετζήπογλου πήρε τη θέση του Λαρεντζάκη. Από την άλλη, με Φελίς, Αμπάλδε, Χεζόνια, Λάιλς και Ταβάρες ξεκίνησε το παιχνίδι ο Σέρτζιο Σκαριόλο, μην έχοντας στη διάθεσή του τους τραυματίες Μαλεντόν και Πρότσιντα.



Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, με τον Ντόρσεϊ, όπως και κόντρα στην Μπασκόνια, να ευστοχεί στα δύο πρώτα του τρίποντα για το 6-2, ενώ ο Φουρνιέ με δικό του τρίποντο έκανε το 9-4! Ο Μιλουτίνοφ με εξαιρετική άμυνα στον Λάιλς και τελείωμα της φάσης στην άλλη πλευρά του παρκέ έκανε το 11-4, ενώ ο «καυτός» Ντόρσεϊ έγινε από πολύ νωρίς (μέσα σε 4 λεπτά και κάτι) διψήφιος με 4/4 σουτ, διαμορφώνοντας το 15-6, ενώ ο Λάιλς έβαλε το πρώτο τρίποντο της Ρεάλ, μειώνοντας σε 9-15.

Ο τρομερός Ντόρσεϊ με νέο του τρίποντο «έγραψε» το 20-11, ενώ ο Βεζένκοφ ευστόχησε και εκείνος για τρεις, για το 5/5 στα τρίποντα του Ολυμπιακού και το 11-23! Ο Γουόκαπ χρεώθηκε νωρίς με δεύτερο φάουλ και ο Κράμερ μείωσε με τρίποντό του σε 15-23, ενώ ο σεληνιασμένος Ντόρσεϊ… συνέχισε το βιολί του, φτάνοντας τους 16 προσωπικούς πόντους με 4/4 τρίποντα και 2/3 τρίποντα, βάζοντας τον Ολυμπιακό στο +11 (15-26)! Ο Φερνάντο με hook έκανε το 17-26, ο Παπανικολάου έκανε το 7/7 στα τρίποντα του Ολυμπικού, ενώ ο Ντεκ διαμόρφωσε το 19-29 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τη Ρεάλ να κάνει την αντεπίθεσή της. Ο Ταβάρες με καλάθι-φάουλ και ο Γιουλ με τρίποντο μείωσαν σε 27-31, ενώ ο Φουρνιέ απάντησε με δικό του τρίποντο και έβαλε πέντε σερί πόντους, επαναφέροντας τον Ολυμπιακό στο +9 (27-36). Ωστόσο, η Ρεάλ βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία και δυσκόλεψε τις επιθέσεις των «ερυθρόλευκων», με τον Γιουλ να ευστοχεί σε τρεις βολές μετά από φάουλ του Αντετοκούνμπο, για το 32-36.

Ο Κώστας κάρφωσε εμφατικά μετά από ασίστ του Φουρνιέ και ο Χεζόνια με τρίποντο μείωσε στους τρεις (35-38) για τη Ρεάλ, ενώ οι Πειραιώτες ξέφυγαν ξανά με 9 (35-44), με τον Γουόρντ να προσφέρει συνεχόμενους πόντους! Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά ρυθμό, πλησιάζοντας σε 40-44 με βολές του Ντεκ και τρίποντο του Καμπάτσο, ενώ λίγο αργότερα ο Οκέκε με follow κάρφωμα μείωσε ακόμα περισσότερο, σε 44-45. Ο Ολυμπιακός όμως βρήκε ξανά ρυθμό πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοφ να βάζει συνεχόμενα καλάθια για το 44-51, ο Οκέκε με τρίποντο έκανε το 47-51, πριν ο Σάσα διαμορφώσει με βολές του το 47-53 του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Φελίς να προσφέρει συνεχόμενους πόντους στη Ρεάλ, κάνοντας το 50-53 με τρίποντο και ένα δύσκολο λέι απ, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε πόντους από βολές, για το 52-57. Η Ρεάλ ισοφάρισε σε 57-57 με τρίποντο του Χεζόνια, ο Μιλουτίνφ κάρφωσε μετά από ασίστ του Φουρνιέ, ενώ ο Κροάτης έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους, για το 59-59. Ο Ντόρσεϊ πήρε φάουλ από τον Φερνάντο για τρεις βολές, στη λήξη χρόνου επίθεσης, βάζοντας τις δύο για το 59-61.

Ο Αμπάλδε με τρίποντο έδωσε στη Ρεάλ το πρώτο της προβάδισμα στο ματς (62-61), ενώ ο Μιλουτίνοφ με συνεχόμενους πόντους του έφτασε τους 8 προσωπικούς, βάζοντας τον Ολυμπιακό στο +3 (64-67), πριν ο Βεζένκοφ φτάσεις τους 15 με δύο βολές του, για το 64-69, το οποίο ήταν το σκορ με τη λήξη του δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου η Ρεάλ έφτιαξε σερί 5-0, ισοφαρίζοντας σε 69-69, ενώ ο Γκαρούμπα μετά από ασίστ Καμπάτσο, έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους (71-69). Χωρίς λύσεις επιθετικά ο Ολυμπιακός, έκανε διαδοχικά λάθη και έμεινε χωρίς πόντο για σχεδόν 6 αγωνιστικά λεπτά στην τέταρτη περίοδο, ενώ μάλλον τυχερός ήταν που η αντίπαλός του δεν κατάφερε να φτιάξει υπέρ της διαφορά. Ο Φουρνιέ έχασε ξανά την μπάλα και έκανε αντιαθλητικό φάουλ εκνευρισμού στον Φελίς, με τη Ρεάλ να ξεφεύγει για πρώτη φορά με +5 (74-69), πριν ο Φουρνιέ… σπάσει το ρόδι για το 74-71 και ο Γουόκαπ με βολές έκανε το 74-73. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι «κρύος» επιθετικά, ενώ η Ρεάλ βρήκε λύσεις με Χεζόνια, Καμπάτσο και Ταβάρες, ξεφεύγοντας με 82-73. Ο Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ έδωσαν ελπίδα στον Ολυμπιακό, έχοντας μπει στο τελευταίο λεπτό.

