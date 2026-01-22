Η Φερεντσβάρος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase στο φετινό Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους παίκτες οι οποίοι θα είναι στο αρχικό σχήμα των «πράσινων» κόντρα στην ουγγρική ομάδα.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Πραγματοποιώντας πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, επαναφέροντας στην 11άδα τους Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλο, Σάντσες και Σβιντέρσκι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-5-2. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Ο Καλάμπρια θα είναι ο δεξιός μπακ-χαφ και ο Κυριακόπουλος ο αριστερός, ενώ Τσιριβέγια, Μπακασέτας και Σάντσες θα αγωνιστούν στον άξονα. Με τους Σβιντέρσκι-Πελίστρι να συνθέτουν το δίδυμο στην επίθεση.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας και Πάντοβιτς.

