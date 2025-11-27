Μια απροσεξία στέρησε στον ΠΑΟΚ δύο πολύ σημαντικούς βαθμούς στη μάχη για την οκτάδα του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς ήταν κοντά στη νίκη ενάντια στην Μπραν, όμως οι Νορβηγοί εκμεταλλεύτηκαν αδράνεια στην ελληνική άμυνα στο 89ο λεπτό και ισοφάρισαν σε 1-1, φεύγοντας από την Τούμπα με τον βαθμό.

Το γκολ του Ιβανούσετς στο 64' είχε δώσει το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς, που ωστόσο πληγώθηκαν στο φινάλε από τον Κόρνβιγκ, ο οποίος με τη σειρά του εξιλεώθηκε για το πέναλτι που είχε χάσει στο πρώτο μέρος.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Παβλένκα στο τέρμα και τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Μπιάνκο και Μεϊτέ βρέθηκαν στον άξονα, με τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Τάισον πίσω από τον Γιακουμάκη.

Από την άλλη, ο Φρέιρ Αλεξάντερσον επέλεξε 4-3-3, έχοντας τον Ντίνγκελαντ κάτω από τα δοκάρια και τους Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν και Ντράγκσνες στα μετόπισθεν. Στα χαφ βρέθηκαν οι Κόρνβιγκ, Σόρενσεν και Γκούντμουντσον, με Μάθισεν, Χολμ και Κάστρο μπροστά.

Το ματς

Οι Νορβηγοί πατούσαν καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο και στο 16’ κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Μεϊτέ πάνω στον Σόρενσεν. Ωστόσο, ο Παβλένκα έπεσε σωστά και απέκρουσε την εκτέλεση του Κόρνβιγκ, κρατώντας το μηδέν.

Οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους, με τον Ντίνγκελαντ να αποκρούει το σουτ του Μπιάνκο στο 22’, ενώ η κεφαλιά του Τάισον δύο λεπτά αργότερα πέρασε άουτ.

Ο Βραζιλιάνος είχε καλή ευκαιρία για να σκοράρει και στο 32’, ωστόσο απέτυχε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Μπραν, ο οποίος ακολούθως είπε όχι και στον Γιακουμάκη (37’).

Ακολούθησαν δύο ακόμη αξιόλογες φάσεις για τον Δικέφαλο του Βορρά, με τον Ζίβκοβιτς να έχει σουτ άουτ στο 38’ και τον Ντίνγκελαντ να μπλοκάρει την κεφαλιά του Μιχαηλίδη στο 45’.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο μέρος, με τον Ζίβκοβιτς να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 49ο λεπτό. Εντέλει, το γκολ ήρθε στο 64’, όταν ο Τάισον βρήκε τον Ιβανούσετς μέσα στην περιοχή και ο Κροάτης πλάσαρε ιδανικά από τα αριστερά, ανοίγοντας το σκορ.

Ο σκόρερ έψαξε το 2-0 τέσσερα λεπτά αργότερα όμως ο Ντίνγκελαντ τον σταμάτησε, με τους Σκανδιναβούς να ανεβάζουν σταδιακά την απόδοσή τους και να αναγκάζουν τον Παβλένκα σε αποκρούσεις σε προσπάθειες των Κάστρο (71’) και Κόρνβιγκ (81’).

Αυτό που έψαχνε η Μπραν ήρθε τελικά στο 89’, καθώς μετά την μπαλιά του Σόλτβεντ, η άμυνα των γηπεδούχων κοιμήθηκε, με αποτέλεσμα ο Κόρνβιγκ να σκοράρει από κοντά με το στήθος, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

MVP: Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ματίας Ντίνγκελαντ, που κατέγραψε έξι επεμβάσεις και στέρησε στον ΠΑΟΚ το γκολ σε αρκετές περιπτώσεις, κρατώντας την ομάδα του μέσα στο ματς μέχρι να έρθει η ισοφάριση.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ)

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Σάστρε, Θυμιάνης, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου

Μπραν (Φρ. Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν (72’ Ντε Ρούβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβεντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (72’ Χάαλαντ)

Στον πάγκο: Κλάουσεν, Μποάκιε, Χάνσεν, Σάντε, Ρέμεμ

Διαιτητής: Στέγκεμαν

Βοηθοί: Γκινς, Αχμίλερ

4ος: Μπαντστούμπερ

VAR: Μίλερ, Κόρτους

