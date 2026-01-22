Europa League: Κατάπιε την Μπέτις ο ΠΑΟΚ, 2-0 και ελπίζει μέχρι και για οκτάδα

Μεγάλος ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου νίκησε 2-0 στην κατάμεστη Τούμπα για την 7η αγωνιστική της league phase του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του θεσμού (στην 24άδα δηλαδή), παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ματς της αγωνιστικής. Με 12 βαθμούς καταλαμβάνει για την ώρα την 11η θέση και με νίκη επί της Λιόν την τελευταία αγωνιστική στη Γαλλία, μπορεί να πλασαριστεί ακόμη και στην οκτάδα.

Με το αγαπημένο 4-2-3-1 του Ραζβάν Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ, με τον Τσιφτσή στην εστία και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στα χαφ οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τους Ζίβκοβιτς (δεξιά) και Τάισον (αριστερά) στα πλάγια, ενώ ο Πέλκας κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιακουμάκη.

Διάταξη 4-3-3 από τον Μανουέλ Πελεγκρίνι για την Μπέτις. Στο τέρμα ο Πάου Λόπεθ, με τους Γιορέντε και Γκόμεθ δίδυμο κεντρικών αμυντικών, ενώ στα άκρα της άμυνας δεξιά ήταν ο Ορτίθ και αριστερά ο Ροντρίγκες. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Φορνάλς, Αλτιμίρα και Ντεόσα, με τους Ρουϊμπάλ (αριστερά) και Γκαρθία (δεξιά) στα άκρα και σέντερ φορ ο Άβιλα.

Το ματς:

Προσεκτικός και χωρίς να πατήσει το πόδι στο γκάζι με το… καλησπέρα ο ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει στο ξεκίνημα των αγώνων του στην Τούμπα, προσπάθησε να κρατήσει την Μπέτις μακριά από την περιοχή του και το κατάφερε, έχοντας ωστόσο λάθη στις μεταβιβάσεις του στην επιθετική ανάπτυξη. Η πρώτη φάση ήρθε στο 20’ με τη συνεργασία των Τάισον και Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο να βρίσκει με το κεφάλι τον Πέλκα, του οποίου όμως το σουτ πέρασε ψηλά άουτ.

Στο 25’ η κεφαλιά του Κεντζιόρα από την εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς δεν απείλησε την εστία του Πάου Λόπεθ, με την Μπέτις να έχει πολύ καλή ευκαιρία στο 30’ με τον Ρουϊμπάλ! Ο Άβιλα τσίμπησε την μπάλα στον αρχηγό των φιλοξενούμενων που ήταν στα αριστερά και εκείνος έκανε το σουτ στην κίνηση, με τον Τσιφτσή να διώχνει σε κόρνερ.

Από εκεί και μετά ο «δικέφαλος του Βορρά» έγινε πιο κινητικός και στο 37’ είχε την καλύτερή του στιγμή:ωραίος συνδυασμός του Τάισον με τον Ζίβκοβιτς, ο Μπάμπα έκανε την κίνηση και έγινε αποδέκτης της μπάλας, σεντράροντας συρτά αλλά το τακουνάκι του Γιακουμάκη πέρασε παράλληλα από τη γραμμή του τέρματος του Πάου Λόπεθ. Στη συνέχεια της φάσης τόσο η προσπάθεια του Γιακουμάκη, όσο και εκείνη του Πέλκα μέσα από την περιοχή μπλοκαρίστηκαν από τους παίκτες της Μπέτις, αντιδρώντας σωστά.

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήρθε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του, με το σουτ του Γκαρθία, έπειτα από τη στατική φάση των Ισπανών, να φεύγει κόρνερ, αλλά ο Σότσα δεν το άφησε να εκτελεστεί, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Περισσότερα σε λίγο...



