Europa League: Έχασε ευκαιρία να πλησιάσει την 8η θέση ο Παναθηναϊκός, 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν

Οι «πράσινοι» έπαιξαν με παίκτη παραπάνω από το 32ο λεπτό, αλλά δεν κατάφεραν να το εκμεταλλευτούν - Στην 15η θέση η ομάδα του Μπενίτεθ μετά από έξι ματς

O Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν και περιορίστηκε στο ισόπαλο 0-0 στο ΟΑΚΑ για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν τον ευνόησαν ιδιαίτερα και πλέον καταλαμβάνει την 15η θέση με 10 βαθμούς, τρεις πίσω από την προνομιούχο όγδοη θέση και άλλους τόσους μπροστά από την 25η θέση. Είναι στο χέρι του η πρόκριση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί μόλις ένα βαθμό πίσω από την 8η θέση.

Περισσότερα σε λίγο...

