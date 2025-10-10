Euroleague: Περίπατος του Ολυμπιακού, νίκη με 86-67 επί της Ντουμπάι

Δεν μάσησε από τις σημαντικές του απουσίες και πήρε άνετη νίκη επί της Dubai BC ο Ολυμπιακός, φτάνοντας τις δύο νίκες σε τρία ματς στη Euroleague!

Παρότι είδαν τους Φουρνιέ και Γουόκαπ να προστίθενται στους εδώ και καιρό απόντες Έβανς και ΜακΚίσικ, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν απολύτως σοβαροί, έπαιξαν εξαιρετική άμυνα και επιβλήθηκαν άνετα με 86-67 της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στην εντός έδρας πρεμιέρα τους για τη φετινή σεζόν!

Έτσι, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα μετά την ήττα του από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 2-1, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή του στο εντός έδρας ντέρμπι του με τον Παναθηναϊκό (12/10, 19:00) για το πρωτάθλημα, ενώ στην ερχόμενη εβδομάδα με διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αρχικά θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Εφές (14/10, 21:15) και στη συνέχεια θα δοκιμαστεί στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακαμπι Τελ Αβίβ (16/10, 22:00).

Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές) και 11 ριμπάουντ, ενώ double-double έκανε και ο Μιλουτίνοφ (13π, 11 ριμπ). Διψήφιοι οι Ντόρσεϊ (14π) και Λι (10π), ενώ το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα με τα ερυθρόλευκα έκανε ο Νιλικίνα, ο οποίος είχε 7 πόντους και 3 ασίστ.

Από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έπεσαν στο 1-2, πρώτος σκόρερ ήταν ο Πετρούσεφ (14π), ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΣΕΦ, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Μπέικον (13π), Μπέρτανς (10π) και Καμπεγκέλε (10π).

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βράβευσαν τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έγινε ο κορυφαίος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη!

