Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, νίκησε την Μπασκόνια 84-86 με καλάθι του Ναν στην εκπνοή και πήρε τη νίκη στη Χώρα των Βάσκων για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Θα μπορούσε να έχει νικήσει πολύ ευκολότερα, αλλά έχασε τη διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς ωστόσο να το πληρώσει, χάρη στην τρομερή ενέργεια του Ναν σε νεκρό χρόνο.

Το σκορ στο ματς άνοιξε με μία βολή του Όσμαν, ενώ Φόρεστ και Ναν αντάλλαξαν καλάθια για το 2-3. Ο Τούρκος σκόραρε από κοντά (2-5), με τον Ναν να ευστοχεί από το ύψος της βολής για το 3-7. Ο Όσμαν συνέχισε το καλό του διάστημα μετά από την τάπα του Γιούρτσεβεν, με λέι απ στον αιφνιδιασμό για το 3-9. Η Μπασκόνια μείωσε με συνεχόμενα λέι απ των Νόουελ και Λουβαβού-Καμπαρό, που διαμόρφωσαν το 7-9. Ο Χουάντσο σκόραρε από κοντά μετά από ωραία επίθεση (7-11), με τον Ναν να ευστοχεί από κοντά και τον Όσμαν να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 7-16. Ο Ντιουφ έδωσε λύση στους γηπεδούχους με φοβερό κάρφωμα (9-16), με τον Σορτς να απαντά σε γρήγορο τέμπο για το 9-18. Ο Καμπαρό μείωσε από τη γωνία με τρίποντο, διαμορφώνοντας το 14-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, Καμπαρό, Ντιακιτέ και Σπανιόλο έφεραν την Μπασκόνια σε απόσταση βολής (19-22). Ο Σλούκας ευστόχησε σε δύσκολο σουτ (19-24), με τον Όσμαν να βάζει δύο συνεχόμενα τρίποντα για την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (19-30). Ο Ρογκαβόπουλος πήρε συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ και τα μετουσίωσε σε πόντους με δύο εύστοχες βολές (19-32), με τον Κούρουκς να μειώνει με λέι απ σε 21-32. Ο Νόουελ έβαλε τρίποντο μετά από ώρα για τους Βάσκους, πριν ο Χολμς πάει ωραία στο καλάθι για το 24-34. Ο Ντιαλό σκόραρε γκολ φάουλ, αλλά ο Ναν απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 27-37. Ο Φόρεστ μείωσε από κοντά μπροστά στον Σαμοντούροφ (29-37), πριν βάλει τρίποντο με τη… δεύτερη για το 32-37. Ο Χουάντσο έδωσε συνεχόμενες λύσεις από τη γραμμή των βολών (34-42), με τον Κούρουκς να ευστοχεί και αυτός από τη γραμμή για το 36-42 του ημιχρόνου.

Η Μπασκόνια μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος, με τον Σεντεκέρσκις να βάζει τρίποντο και τον Ντιακιτέ να καρφώνει για το 41-42. Οι Βάσκοι πέρασαν μπροστά με φόλοου του Λιθουανού (43-42), με τον Ναν να απαντάει άμεσα με τρίποντο για το 43-45. Ο Ντιαλό και ο Χουάντσο αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (45-48), με τον Ισπανό να ευστοχεί σε τρίποντο για το 45-51. Ο Ναν διάβασε το χαμηλό σχήμα των γηπεδούχων και πήγε στο καλάθι δύο συνεχόμενες φορές, διαμορφώνοντας ξανά διψήφια διαφορά για το 45-55. Ο Αμερικανός βρήκε στόχο και από μακριά (47-58), με τον Νόουελ να μειώνει από κοντά σε 49-58. Ο Όσμαν πήρε τη σκυτάλη με κάρφωμα και τρίποντο (54-67), με τον Μήτογλου από μέση απόσταση να γράφει το 54-69. Η εκπληκτική τρίτη περίοδος του Παναθηναϊκού έληξε 56-71.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ντιακιτέ μείωσε με χουκ, ενώ ο Μήτογλου πήρε βολές και έγραψε το 58-73. Ο Ντιαλό και ο Κούρουκς έφεραν πιο κοντά την Μπασκόνια μετά από κακές επιλογές του Σλούκα, με το σκορ να γίνεται 63-73. Ο Χουάντσο έβαλε σημαντικό τρίποντο (63-76), με την Μπασκόνια να απαντά με επιμέρους σκορ 7-0 χάρη σε Φόρεστ και Καμπαρό, ρίχνοντας επικίνδυνα τη διαφορά (70-76). Ο Γιούρτσεβεν έχασε κρίσιμες βολές, με τους Νόουελ και Ντιόπ να έχουν 1/4 στην άλλη πλευρά για το 71-76. Ο Ναν έβαλε ένα πολύ κρίσιμο καλάθι (71-78), πριν απαντήσει στον Καμπαρό για το 73-80. Ο Γκραντ πήρε τη… σκυτάλη με ένα πολύ μεγάλο καλάθι από μέση απόσταση, γράφοντας το 73-82. Η Μπασκόνια πλησίασε επικίνδυνα με συνεχόμενα τρίποντα από Καμπαρό και Ντιαλό, τιμωρώντας την αστοχία των «πράσινων» και φτάνοντας στο 81-84. Μετά από άστοχο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου, ο Τρεντ Φόρεστ πήγε στη γραμμή, έβαλε την πρώτη και έχασε επίτηδες τη δεύτερη, παίρνοντας ο ίδιος το ριμπάουντ και ισοφαρίζοντας σε 84-84. O Παναθηναϊκός είχε την τελευταία επίθεση, με τον Ναν να βάζει ένα απίθανο σουτ πάνω σε δύο αμυντικούς και να υπογράφει το τελικό 84-86.

Πηγή: skai.gr

