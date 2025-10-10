Σενγκέλια: Πέτυχε το κάρφωμα της αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα!

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Βαλένθια στο «Παλάου Μπραουγκάνα» για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τους Καταλανούς να έχουν μπει πολύ δυναμικά στο ματς.



Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Τόκο Σενγκέλια... χάρισε μια εκπληκτική φάση στους φίλους της Μπάρτσα, όταν έφυγε ταχύτατα στον αιφνιδιασμό και τελείωσε τη φάση με δυναμικό κάρφωμα, αφού πρώτα σηκώθηκε από πολύ μακριά!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.