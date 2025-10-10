Λογαριασμός
«Ιπτάμενος» Σενγκέλια πέτυχε το κάρφωμα της αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα - Δείτε βίντεο

Ο Τόκο Σενγκέλια πέτυχε ένα εκπληκτικό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό της Μπαρτσελόνας, με τον Γεωργιανό φόργουορντ να ξεκινά την προσπάθειά του από πολύ μακριά

Σενγκέλια: Πέτυχε το κάρφωμα της αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα!

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Βαλένθια στο «Παλάου Μπραουγκάνα» για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τους Καταλανούς να έχουν μπει πολύ δυναμικά στο ματς.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Τόκο Σενγκέλια... χάρισε μια εκπληκτική φάση στους φίλους της Μπάρτσα, όταν έφυγε ταχύτατα στον αιφνιδιασμό και τελείωσε τη φάση με δυναμικό κάρφωμα, αφού πρώτα σηκώθηκε από πολύ μακριά!

Πηγή: sport-fm.gr

