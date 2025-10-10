H Εθνική ομάδα των Ελπίδων πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Ιένα και με σκορ 2-3 νίκησε τη Γερμανία και έκανε τεράστιο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Euro U21 που θα διεξαχθεί το 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Η παράταξη του Γιάννη Ταουσιάνη μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Μάλτας με 0-5 και το πέρασμα από τη Γερμανία, φαντάζει ως το φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου που χαρίζει την απ' ευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.

Ακόμα και στις στιγμές πίεσης στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν αρκετά νωρίς να βρουν απαντήσεις στα δυο γκολ που είχαν δεχθεί, πάλι η Εθνική Ελπίδων ήταν ψύχραιμη κι όταν έπρεπε και μπορούσε, «ξαναχτύπησε».

Το ξεκίνημα του ματς ήταν θεότρελο, αφού ο Κωστούλας με κεφαλιά στο 13ο λεπτό και ο Τζίμας με κλέψιμο έπειτα από πίεση, ωραία προσποίηση και πλασέ στα δίχτυα στο 14’, βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ με 2-0!

Τα «πάντσερ» αντέδρασαν με το διαγώνιο τελείωμα του Ντάμαρ στο 54’ και την κεφαλιά του Ρότε στο 59’ για το 2-2, ωστόσο, ένα φοβερό σουτ του Ράλλη, πάλι έπειτα από πρέσινγκ και κλέψιμο της κατοχής, διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για την Ελλάδα στην Ιένα στο 81ο λεπτό.

