EuroLeague: Τι λέει για τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

Η συζήτηση γύρω από το ΝΒΑ Europe, το οποίο φαίνεται ότι θα μπει στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια, ολοένα και μεγαλώνει, με την Ευρωλίγκα να παίρνει επίσημη θέση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA, στη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Ελβετία την Τετάρτη 8/10.



Η EuroLeague τόνισε ότι η ηγεσία τους και οι ομάδες της παραμένουν ανοιχτές στο να συνεχιστούν οι συζητήσεις, θέτοντας όμως τέσσερις βασικούς όρους, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας:



«Στις 8 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της Euroleague Basketball, των συλλόγων της EuroLeague, της διοίκησης της NBA και της ηγεσίας της FIBA. Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μερών τους τελευταίους μήνες, μετά την κοινή ανακοίνωση της NBA και της FIBA για τη διερεύνηση της πιθανής δημιουργίας του «NBA Europe», μιας διεθνούς διοργάνωσης συλλόγων. Στην προηγούμενη συνάντηση, η Euroleague Basketball παρουσίασε μια πρόταση για ένα πλαίσιο συνεργασίας που, μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική απάντηση.



Αν και η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα του «NBA Europe» πέραν των πληροφοριών που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, η Euroleague Basketball εκφράζει την εκτίμησή της προς την NBA για τον εποικοδομητικό διάλογο και προς τη FIBA για την προώθηση και τη διοργάνωση των συναντήσεων, καθώς και για τις συνεχείς προσπάθειές της να προσδιορίσει ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



Εκπροσωπώντας τους συλλόγους της, οι οποίοι συναντήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Βαρκελώνη για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό, η Euroleague Basketball επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει τη συμμετοχή της σε αυτές τις συζητήσεις, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε πιθανό πλαίσιο συνεργασίας πρέπει να σέβεται τις ακόλουθες βασικές αρχές:

Κοινό όφελος: Κάθε πρόταση πρέπει να προσφέρει αξία σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά, χωρίς να περιθωριοποιεί τους οργανισμούς και τα άτομα που έχουν δημιουργήσει τη σημερινή ελίτ δομή των συλλόγων μπάσκετ. Πολιτιστική ακεραιότητα: Οι παραδόσεις, οι οπαδοί και η μοναδική ταυτότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται. Ανταγωνιστική αριστεία: Κάθε πρωτοβουλία πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση και την ενίσχυση των υψηλών ανταγωνιστικών προτύπων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: Η εξουσία λήψης αποφάσεων πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν προτεραιότητα.

Η Euroleague Basketball και οι σύλλογοί της παραμένουν προσηλωμένοι στη διεξαγωγή εποικοδομητικών συζητήσεων με την NBA και τη FIBA, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι θεμελιώδεις αρχές θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας»

Update on recent meetings ℹ️



Find the latest Euroleague Basketball statement on our website ⤵️https://t.co/nYRwvp8wfE — EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.