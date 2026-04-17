Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του και με το παραπάνω στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague, συνέτριψε την ελλιπή Αναντολού Εφές, αλλά δεν τον ευνόησε το αποτέλεσμα στο Κάουνας και περιορίστηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας που σημαίνει πως θα πρέπει να δώσει έναν επιπλέον αγώνα (ή δύο στη χειρότερη περίπτωση) για να εξασφαλίσει την είσοδο στα προημιτελικά.

Με την έβδομη θέση που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, θα υποδεχθεί σε μονό παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη (21/04) τη Μονακό και με νίκη προκρίνεται και θα κοντραριστεί με τη Βαλένθια (με μειονέκτημα έδρας) για την πρόκριση στο Final-4 στο ΟΑΚΑ. Σε περίπτωση ήττας από τους Μονεγάσκους, θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία (24/04), καθώς θα παίξουν ξανά στο «T-Center» με τον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, για την 8η θέση, που οδηγεί σε διασταύρωμα με τον Ολυμπιακό!

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από την αρχή μέχρι το τέλος του ματς, αντιμετωπίζοντας μία Εφές που ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά και λειψή λόγω των πολλών απουσιών. Οι παίκτες του Αταμάν έλεγξαν το παιχνίδι και πήραν άνετο ροζ φύλλο, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με ρεκόρ 22-16.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τον Ναν (2-0), με τον Πουαριέ να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους της Εφές από τη γραμμή για το 2-2. Ο Γάλλος ψηλός έβαλε δύο συνεχόμενα καλάθια από κοντά (2-6), με τον Όσμαν να μειώνει σε 4-6 με εύστοχες βολές. Οι Τούρκοι χτύπησαν σε γρήγορο τέμπο με τον Λόιντ (4-8), ο οποίος αντάλλαξε καλάθια με τον Ναν για το 7-10. Ο Όσμαν βρήκε καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο (9-10), με τον Ναν να ευστοχεί σε πολύ μακρινό τρίποντο για το 12-10. Ο Φαρίντ κάρφωσε εμφατικά (14-11), με τον δραστήριο Λόιντ και τον Μπομπουά να δίνουν προβάδισμα στην Εφές (14-16). Ο Όσμαν ισοφάρισε με γκολ φάουλ (16-16), με τον Φαρίντ να τελειώνει μία φάση από κοντά για το 18-16. Ο Σορτς πήγε στο σουτ που του αρέσει και το έβαλε για το 20-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τρίποντο του Μουτάφ (20-19), με τον Φαρίντ να γράφει το 22-19 με δύο εύστοχες βολές. Ο Ρογκαβόπουλος έβαλε σουτ από τη γωνία, με τον Πουαριέ να μειώνει αμέσως σε 25-21. Χέιζ-Ντέιβις και Χαζέρ αντάλλαξαν καλάθια (27-23), με τον Πουαριέ να γράφει το 27-25 με φόλοου κάρφωμα. Ο Ναν απάντησε με δικό του επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι (29-25), πριν πετύχει τρίποντο για το 32-26. Ο Λεσόρ έβαλε πλάτη τον Τζόουνς και σκόραρε (34-28), με τον Χαζέρ να απαντάει αμέσως στην άλλη πλευρά για το 34-30. Ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε συνεχόμενους πόντους με εντυπωσιακά καρφώματα, τρέχοντας ένα προσωπικό σερί για το 40-32. Ο ίδιος με δύο βολές διαμόρφωσε την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (44-34), με τον Τζόουνς να μειώνει στο 45-38 του ημιχρόνου με buzzer beater.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τρίποντο του Όσμαν (48-38), με τον Λεσόρ να βάζει συνεχόμενους πόντους εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 56-38. Ο Ναν με λέι απ ανέβασε τη διαφορά στο +20 (58-38), με την Εφές να σκοράρει μετά από 6 λεπτά χωρίς πόντο, χάρη στον Σουάιντερ, που έγραψε το 58-40. Ο ασταμάτητος Λεσόρ πέτυχε γκολ φάουλ (61-40), με τον Ναν να ευστοχεί από το… σπίτι του για το 64-40. Ο Ρογκαβόπουλος πήγε στο καλάθι και άφησε εκεί την μπάλα (66-40), βάζοντας άλλους πέντε συνεχόμενους πόντους για το 71-40. Η τρίτη περίοδος έληξε 71-43 με τρίποντο του Χαζέρ, με την Εφές να βάζει μόλις πέντε πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο.

Η διαδικαστική τέταρτη περίοδος άρχισε με εντυπωσιακά καλάθια από Φαρίντ και Σορτς για το 75-43. Ο Μπομπουά σκόραρε για την Εφές από κοντά (75-45), με τους Φαρίντ και Σλούκα να γράφουν το 79-45. Ο Χαζέρ μείωσε με τρεις εύστοχες βολές (79-48), με τον Σορτς να βάζει ένα από τα κλασικά του σουτ για το 81-48. Ο Μήτογλου έβαλε τους πρώτους του πόντους με ανάποδο λέι απ (83-48), ενώ ο Καλαϊτζάκης έγραψε το 85-48 στο ανοιχτό γήπεδο. Ο «καυτός» Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε δύο ακόμη τρίποντα και έφτασε σε ρεκόρ καριέρας στη Εuroleague (91-52), με τον Λόιντ να βάζει ένα καλάθι της… παρηγοριάς για το 91-54. Ο Φαρίντ ανέβασε ξανά τη διαφορά πάνω από τους 30 (95-54), με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη πολύ εύκολα.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62.

