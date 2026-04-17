Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε sold-out στα εισιτήριά του για τον τελικό του Κυπέλλου: «Πάμε να γράψουμε ιστορία!»

Περίπου 8000 φίλοι του Ομίλου θα βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο για τον τελικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 

ΟΦΗ

Μέσω μιας ανάρτησής της στρα social media, η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε sold-out στα εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεση των φίλων της για τον τελικό του Κυπέλλου.

Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!
Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική μάχη.

Οι 8000 Κρητικοί που θα είναι στον Βόλο, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα και όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε το όνειρο!

Πάμε να γράψουμε ιστορία!».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΟΦΗ Τελικός Κυπέλλου
