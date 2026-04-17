Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες στην πλατεία Αριστοτέλους ενόψει της μεγάλης γιορτής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (20/4) όπου ο ΠΑΟΚ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (17/4), εξειδικευμένα συνεργεία που έχουν αναλάβει την οργάνωση, έχουν μετατρέψει την ιστορική πλατεία σε ένα μικρό εργοτάξιο, με τις εργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Πλατεία Αριστοτέλους θα αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων, φιλοξενώντας το απόγευμα της Δευτέρας το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Επίσης, στο κέντρο της πλατείας έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται η κεντρική σκηνή, εκεί όπου αναμένεται να βρεθούν και να τιμηθούν πρόσωπα που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον σύλλογο, απευθύνοντας παράλληλα τον δικό τους λόγο στο κοινό.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.