Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες στην πλατεία Αριστοτέλους ενόψει της μεγάλης γιορτής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (20/4) όπου ο ΠΑΟΚ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (17/4), εξειδικευμένα συνεργεία που έχουν αναλάβει την οργάνωση, έχουν μετατρέψει την ιστορική πλατεία σε ένα μικρό εργοτάξιο, με τις εργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η Πλατεία Αριστοτέλους θα αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων, φιλοξενώντας το απόγευμα της Δευτέρας το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί.
Επίσης, στο κέντρο της πλατείας έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται η κεντρική σκηνή, εκεί όπου αναμένεται να βρεθούν και να τιμηθούν πρόσωπα που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον σύλλογο, απευθύνοντας παράλληλα τον δικό τους λόγο στο κοινό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.