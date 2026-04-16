Euroleague: Ολυμπιακός σε παράσταση κορυφής, καθάρισε την Αρμάνι και πάει πρώτος στα playoffs

Στην κορυφή της regular season για δεύτερη διαδοχική σεζόν και τρίτη στα τέσσερα τελευταία χρόνια ανέβηκε ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το «καθήκον» της στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με σκορ 85-76 κλείδωσαν την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγξαν το παιχνίδι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, παρά το γεγονός πως δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» από νωρίς τη νίκη με το +20 της τρίτη περιόδου. Εντούτοις, όποτε χρειάστηκε, πάτησαν το πόδι στο γκάζι και έφτασαν στην 26η ευρωπαϊκή φετινή νίκη.



Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους, 15 ριμπάουντ και 28 μονάδες στο PIR, με τους Βεζένκοφ (20π., 4ρ.), Ντόρσεϊ (18π.) και Χολ (14π., 5ρ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες.



Πλέον, ο Ολυμπιακός θα περιμένει τη διαδικασία των play-in για να μάθει τον αντίπαλο που θα προκύψει από τον τελικό της εν λόγω διαδικασίας.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε αποφασισμένος και απόλυτα συγκεντρωμένος στο παιχνίδι από το πρώτο κιόλας λεπτό, θέλοντας να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκης από νωρίς. Με τον Μιλουτίνοφ να κάνει θραύση στα αμυντικά ριμπάουντ και τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να ηγούνται στο σκοράρισμα με 7 και 6 πόντους αντίστοιχα, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 15-5 στο πρώτο τετράλεπτο της αναμέτρησης.

Το τάιμ άουτ του κόουτς Ποέτα «αφύπνισε» τους Ιταλούς, οι οποίοι με μπροστάρηδες τους Σιλντς, Έλις και Μπρουκς, ροκάνισαν τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της και στο 19-18 στο 7'. Μάλιστα, λίγο μετά, ο Μάνιον με τρίποντο απάντησε στο καλάθι του Βεζένκοφ για το 21-21, προτού οι Μιλουτίνοφ και Χολ βρουν σκορ στο τελευταίο λεπτό στο αντίπαλο «ζωγραφιστό» για το 26-23 της περιόδου.

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Πειραιώτες να βλέπουν τον Τζόσεφ να έρχεται ζεστός από τον πάγκο και με πέντε προσωπικούς πόντους να στέλνει τη διαφορά στο +7 και το 31-24, με τους Μάνιον, Νίμπο και Σέστινα να απαντούν για τους φιλοξενούμενους και να μειώνουν σε 33-32 στο 13ο λεπτό. Οι Χολ και ΜακΚίσικ με ένα γρήγορο 5-0 σερί έδωσαν εκ νέου ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας στον Ολυμπιακό (38-32), ο οποίος από το 15ο μέχρι και το 17ο λεπτό έπαιξε χωρίς κλασικό πόιντ γκαρντ, με τον ΜακΚίσικ να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο.

Με ένα τρίποντο του Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν μέχρι και το +9 (41-32) στο 16', με τους Ιταλούς να απαντούν με το ίδιο ακριβώς... νόμισμα και να εξανεμίζουν τη διαφορά χάρη στα τρίποντα των Ρίτσι, Μπρουκς, Σιντς και Μπούκερ για το 45-45 στο 19ο λεπτό! Στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου, ο Ντόρσεϊ είδε μεν την μπάλα να κάνει τα... δικά της στην στεφάνη, ωστόσο εκείνη «αναπαύτηκε» στο διχτάκι για το 47-45 της ανάπαυλας. Να σημειωθεί πως 1,5 λεπτό πριν το ημίχρονο ο Μουσταφά Φαλ πάτησε παρκέ στο ΣΕΦ για πρώτη φορά φέτος και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας.

Αρκετά άστοχες ήταν αμφότερες οι ομάδες στις πρώτες κατοχές της τρίτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει «στροφές» από το 32ο λεπτό και με τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ να στέλνει τη διαφορά στο +7 και το 55-48 δύο λεπτά αργότερα. Με τη «μηχανή» των Πειραιωτών να λειτουργεί άψογα σε άμυνα και επίθεση και τους Σάσα και Ντόρσεϊ να πετυχαίνουν από 6 και 3 πόντους, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στο +16 και το 64-48 στο 25', χάρη σε ένα εντυπωσιακό σερί 15 αναπάντητων πόντων.

Παρά τις όποιες προσπάθειες της Αρμάνι Μιλάνο να ξαναμπεί στο ματς, το σύνολο του Ποέτα κατάφερε μονάχα με ατομικές ενέργειες να μειώσει στους 9 (64-55), προτού οι Γουόρντ και Βεζένκοφ με δικούς τους πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό, διαμορφώσουν το 68-55 της περιόδου.



Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκαν οι γηπεδούχοι στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου έλαμψε ο Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού έκανα ό,τι ήθελε στις δύο ρακέτες και με διαδοχικά εντυπωσιακά καρφώματα έστειλε την ομάδα του στο +20 και το 79-59 στο 34ο λεπτό! Κάτι η χαλάρωση των Πειραιωτών στη συνέχεια, κάτι η μεγάλη ευστοχία των Ιταλών πίσω από τα 6,75μ., επέτρεψαν στην Αρμάνι να μειώσει γρήγορα στους 8 (79-71) χάρη στα τρίποντα των Μπολμάρο, Μπρουκς (2) και Σιλντς δύο λεπτά αργότερα. Ακολούθησαν πολλά χαμένα σουτ από τις δύο ομάδες, με τους Πίτερς και Μιλουτίνοφ να «σπάνε» την αστοχία για το 83-71 στο 39', οδηγώντας τον Ολυμπιακό στη νίκη με το τελικό 85-76.





Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76.

