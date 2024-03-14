Euroleague: Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, 71-65 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ

Με φαρδιά… πλατιά την υπογραφή του Μόουζες Ράιτ ο Ολυμπιακός νίκησε 71-65 τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο ΣΕΦ και κάνοντας το 2/2 στα «αιώνια» ντέρμπι στην Ευρωλίγκα έχει και το πάνω χέρι στην ισοβαθμία.

Στο 18-11 πλέον και οι δύο «αιώνιοι», με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν δυναμικά στη «μάχη» για την τετράδα.

Ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών ήταν μακράν ο κορυφαίος με 19 πόντους, ενώ άλλους 11π. πρόσθεσε ο Άλεκ Πίτερς. Από τους «πράσινους», οι οποίοι είχαν 18 λάθη και μόλις 9 ασίστ, ξεχώρισε ο Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, αλλά και 7 λάθη.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός AKTOR με τους Μπαλτσερόφσκι, Μήτογλου, Γκριγκόνις, Ναν και Γκραντ. Πολύ νευρικό ξεκίνημα και από τους δύο, με λάθη και το σκορ στο 2-2 στα πρώτα τρία λεπτά. Με τους Μήτογλου και Μπαλτσερόφσκι οι «πράσινοι» πήγαν στο +5 (2-7), με τους Πίτερς και Κάναν να το… μαζεύουν (7-9), στο 6’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Πειραιώτες συνέχισαν τις κακές επιλογές στην επίθεση και ήταν τραγικά άστοχοι, με το «τριφύλλι» από την άλλη να εκμεταλλεύεται και τα επιθετικά ριμπάουντ και με τα τρίποντα του Ναν να ξεφεύγει στο +10 (7-17), με το οποίο έκλεισε και την πρώτη περίοδο.

Με περισσότερη ενέργεια στην άμυνα μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου κάνοντας απανωτά κλεψίματα βρήκε καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και με πρωταγωνιστή τον Ράιτ μείωσε στον πόντο (18-19), στα πρώτα τρία λεπτά. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με μπροστάρη τον Λεσόρ και ξέφυγε στο +6 (20-26), με τον Ράιτ να απαντά για τους «ερυθρόλευκους» και να μειώνει στο καλάθι (24-26), στο 17’. Οι φιλοξενούμενοι πήραν «ανάσα» με τον Σλούκα πηγαίνοντας ξανά στο +5 (25-30), ωστόσο στο τελευταίο δίλεπτο οι Πειραιώτες απάντησαν με τρίποντα από Παπανικολάου και Μπραζντέικις, με το σκορ στο πρώτο ημίχρονο να διαμορφώνεται στο ισόπαλο 33-33.

Νευρικότητα και αρκετά λάθη από τους δύο είχε και στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου μέρους, με τον Πίτερς να δίνει το προβάδισμα (35-33), στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε στην ομάδα του Μπαρτζώκα. Μέσα από την εξαιρετική της άμυνα «μπλόκαρε» εντελώς την επίθεση του Παναθηναϊκού, με τους παίκτες του Αταμάν να κάνουν απανωτά λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση. Από την άλλη, ο Φαλ εξασφάλιζε τα ριμπάουντ αμυντικά και επιθετικά και με τρίποντα των Πίτερς και Παπανικολάου η διαφορά ξέφυγε αρχικά στο +10 (45-35), ενώ ο Γουίλιαμς-Γκος την έστειλε ακόμη και στο +11 (47-36), στο 26’. Στα επόμενα λεπτά, το ματς έγινε σκληρό και έπεσε ο ρυθμός, με τους Πειραιώτες να επιμένουν άστοχα από την περιφέρεια, με τον Λεσόρ αρχικά να ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (47-38) και το τρίποντο και φάουλ του Ναν να μειώνει κι άλλο (48-42), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με τον «ζεστό» Ναν ο Παναθηναϊκός μπήκε με σερί 5-0 στο τέταρτο δεκάλεπτο, πλησιάζοντας στον πόντο (49-48). Ο ΜακΚίσικ πέτυχε το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού (51-48) και ανεβάζοντας ξανά την πίεση στην άμυνά του με ΜακΚίσικ και Πετρούσεφ ξέφυγε στο +6 (55-49), στο 34’. Με καλάθι και φάουλ του Σλούκα οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση, με τον Ράιτ να δίνει νέα «ανάσα» στους Πειραιώτες, για το +5 (57-52), στο 35’. Στη συνέχεια, το ντέρμπι έγινε μία σου και μία μου, με τον Μήτογλου να μειώνει στο καλάθι (61-59), στο 37’. Ακολούθησαν απανωτές άστοχες επιλογές έξω από τα 6,75μ. από τους φιλοξενούμενους, με τους Ράιτ και Γουίλιαμς-Γκος να στέλνουν τους «ερυθρόλευκους», στο +6 (65-59), στο 39’. Ακολούθησαν 1/2 βολές από τον Μήτογλου και ο Ράιτ έκανε το 67-60, στα 30’’ πριν από τη λήξη. Ο Λεσόρ μείωσε και ο Γουόκαπ έκανε 2/2 τη γραμμή των βολών (69-62) , στα 16,2’’. Ακολούθησε ένα τρίποντο του Γκριγκόνις, με τον Παπανικολάου από τη γραμμή να διαμορφώνει το τελικό 71-65.

Τα δεκάλεπτα: 7-17, 33-33, 48-42, 71-65

