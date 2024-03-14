Το πρόβλημα του ρατσισμού στα ποδοσφαιρικά γήπεδα παραμένει μια άλυτη πραγματικότητα, με την Ισπανία να είναι μια από τις χώρες όπου λαμβάνουν χώρα συχνότερα τέτοια περιστατικά.

Το τελευταίο σχετικό συμβάν αφορά τους οπαδούς της Ατλέτικο, οι οποίοι φώναξαν πριν το ματς με την Ίντερ ρατσιστικά συνθήματα κατά του Βινίσιους, αποκαλώντας τον «χιμπατζή».

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πόσταρε ένα βίντεο από τα συνθήματα αυτά και ζήτησε την τιμωρία της Ατλέτικο από τη UEFA. «Ελπίζω να έχετε ήδη σκεφτεί την τιμωρία τους. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που συμβαίνει ακόμα και σε παιχνίδια που δεν είμαι παρών», ανέφερε συγκεκριμένα ο Βινίσιους, που έχει καταγγείλει πολυάριθμες φορές τέτοιου είδους περιστατικά.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague 👍🏿 @UEFA 👍🏿 é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

