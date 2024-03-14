Λογαριασμός
Ρατσιστικά συνθήματα κατά του Βινίσιους στο Ατλέτικο-Ιντερ - Ζήτησε τιμωρία από τη UEFA ο Βραζιλιάνος

Vinicius

Το πρόβλημα του ρατσισμού στα ποδοσφαιρικά γήπεδα παραμένει μια άλυτη πραγματικότητα, με την Ισπανία να είναι μια από τις χώρες όπου λαμβάνουν χώρα συχνότερα τέτοια περιστατικά.

Το τελευταίο σχετικό συμβάν αφορά τους οπαδούς της Ατλέτικο, οι οποίοι φώναξαν πριν το ματς με την Ίντερ ρατσιστικά συνθήματα κατά του Βινίσιους, αποκαλώντας τον «χιμπατζή».

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πόσταρε ένα βίντεο από τα συνθήματα αυτά και ζήτησε την τιμωρία της Ατλέτικο από τη UEFA. «Ελπίζω να έχετε ήδη σκεφτεί την τιμωρία τους. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που συμβαίνει ακόμα και σε παιχνίδια που δεν είμαι παρών», ανέφερε συγκεκριμένα ο Βινίσιους, που έχει καταγγείλει πολυάριθμες φορές τέτοιου είδους περιστατικά.

TAGS: ποδόσφαιρο
