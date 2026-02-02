EuroLeague Final Four 2026: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διάθεσης των εισιτηρίων

Η Euroleague έκανε γνωστό το χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των εισιτηρίων του Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, μετατρέποντας την Αθήνα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.



Η πρώτη «παρτίδα» εισιτηρίων θα τεθεί στη διάθεση του κοινού στις 11 Φεβρουαρίου, με τους φίλους του μπάσκετ να έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέση στη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς. Η φετινή διαδικασία πώλησης θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και να δοθεί χρόνος σε περισσότερους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήρια.

Οι ημερομηνίες των τεσσάρων φάσεων είναι οι εξής:



11 Φεβρουαρίου



26 Φεβρουαρίου



17 Μαρτίου



20 Απριλίου



Με την Αθήνα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά ένα Final Four, το ενδιαφέρον αναμένεται τεράστιο, ενώ η Euroleague τονίζει πως η διάθεση θα γίνει αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της διοργάνωσης.



Το Final Four του 2026 θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, με το πρόγραμμα να ανοίγει την Παρασκευή 22 του μήνα, όταν θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Η κορύφωση της διοργάνωσης θα έρθει δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου, με τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Final Four του 2026 θα έχει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς για πρώτη φορά δεν θα διεξαχθεί μικρός τελικός, με τη EuroLeague να αλλάζει το φορμάτ της διοργάνωσης.



