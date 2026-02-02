Φοβερή ανατροπή με Ματετά, «κόπηκε» στα ιατρικά και δεν πάει στη Μίλαν

Ο Ματετά με όλο τον χαμό που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα στην Κρίσταλ Πάλας ήθελε ν' αποχωρήσει και η Μίλαν εμφανίστηκε για να του προσφέρει την τεράστια ευκαιρία να παίξει στη Serie A.

Ο υψηλόσωμος φορ των «αετών» είχε ενημερώσει το λονδρέζικο κλαμπ για τις προθέσεις του και η μεταγραφή έδειχνε να προχωρά, με την αγγλική ομάδα να προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη μέρα και να φτάνει κοντρά στον Στραντ - Λάρσεν της Γουλβς.

Παρ' όλα αυτά και όπως φαινόταν από το βράδυ της Κυριακής, υπήρχε... θέμα. Κι αυτό έγινε απροσπέλαστο εμπόδιο! Ο Ματετά «κόπηκε» στα ιατρικά και τελικά η Μίλαν δεν προχωρά στην απόκτησή του, ακυρώνοντας το deal με την Πάλας.

