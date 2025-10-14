Aδιανόητα πράγματα από την Dubai BC! Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «θρυμμάτισε» τη Φενέρμπαχτσε μέσα στην Κωνσταντινούπολη (69-93), πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στην Ευρωλίγκα και ταυτόχρονα το πρώτο της «διπλό»! Κάπως έτσι, ανέβηκε στο 2-2 και έριξε τους Τούρκους στο 1-3 μετά από 4 αγωνιστικές!

Aμφότερες οι ομάδες παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, αφού οι γηπεδούχοι δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Μπράντον Μπόστον, τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και τον Αρμάντο Μπέικοτ, ενώ οι φιλοξενούμενοι στερήθηκαν τις υπηρεσίες των Νέιτ Μέισον, Τζάναν Μούσα, Αλέξα Αβράμοβιτς και Μαμ Ζαϊτέ.

Με εξαίρεση την ελαφρώς ανταγωνιστική πρώτη περίοδο (20-25), η Dubai BC ήταν κυριαρχική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, απέκτησε από νωρίς διψήφια διαφορά και δεν άφησε ποτέ την απογοητευτική Φενέρ να πλησιάσει. Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, που δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο της.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο μυθικός Εμφιόντου Καμπενγκέλε. Ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ έκανε απίθανη εμφάνιση με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, βάζοντας υποψηφιότητα για MVP της αγωνιστικής. 21 πόντους έβαλε ο Ντούειν Μπέικον, 13 οι Κλέιμεν Πρέπελιτς, Ντάβις Μπέρτανς και 11 ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Για τη Φενέρ, 12 πόντους είχαν οι Γουέιντ Μπόλντγουιν και Μπόνζι Κόλσον.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.