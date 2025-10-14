Λογαριασμός
«Μπλαουγκράνα» καταιγίδα έπνιξε τη Μακάμπι για την εμφατική νίκη της Μπαρτσελόνα

Σε τρομερή βραδιά βρέθηκε η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να κάνουν ότι θέλουν στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την οποία και διέλυσαν με το σκορ να σταματάει στο 92-71

«Μπλαουγκράνα» καταιγίδα έπνιξε τη Μακάμπι για την νίκη της Μπαρτσελόνα

Με κυριαρχικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα έπιασε από τον λαιμό τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και δεν της επέτρεψε να πάρει ανάσα. Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν στο παρκέ με το μαχαίρι στα δόντια και καθάρισαν το παιχνίδι πριν προλάβουν οι Ισραηλινοί να βγάλουν κάποια αντίδραση, με τον φωτεινό πίνακα στο τέλος της αναμέτρησης να γράφει 92-71, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Φοβερός και τρομερός Γουίλι Ερναγκόμεθ από τα παλιά με 19 πόντους και επτά ριμπάουντ πήρε τη Μπάρτσα από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά των Κέιλ και Πάντερ που σταμάτησαν στους 12.

Από πλευράς Μακάμπι ο Μάρσιο ήταν εξαιρετικός με 18 πόντους, ενώ 15 πέτυχε και ο Μπλατ, χωρίς όμως αυτοί να είναι αρκετοί για να γλιτώσουν οι Ισραηλινοί την βαριά αυτή ήττα.
 

