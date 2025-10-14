«Μπλαουγκράνα» καταιγίδα έπνιξε τη Μακάμπι για την νίκη της Μπαρτσελόνα

Με κυριαρχικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα έπιασε από τον λαιμό τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και δεν της επέτρεψε να πάρει ανάσα. Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν στο παρκέ με το μαχαίρι στα δόντια και καθάρισαν το παιχνίδι πριν προλάβουν οι Ισραηλινοί να βγάλουν κάποια αντίδραση, με τον φωτεινό πίνακα στο τέλος της αναμέτρησης να γράφει 92-71, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Φοβερός και τρομερός Γουίλι Ερναγκόμεθ από τα παλιά με 19 πόντους και επτά ριμπάουντ πήρε τη Μπάρτσα από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά των Κέιλ και Πάντερ που σταμάτησαν στους 12.

Από πλευράς Μακάμπι ο Μάρσιο ήταν εξαιρετικός με 18 πόντους, ενώ 15 πέτυχε και ο Μπλατ, χωρίς όμως αυτοί να είναι αρκετοί για να γλιτώσουν οι Ισραηλινοί την βαριά αυτή ήττα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.