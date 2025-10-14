«Υπέγραψε» άλλη μια κορυφή στην ποδοσφαιρική ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο CR7 δεν σταματά. Ποτέ και πουθενά. Δεν κουράζεται, δεν επηρεάζεται από τον χρόνο που περνά. Τον διαχειρίζεται εκείνος όπως θέλει και παραμένει… αιώνια έφηβος στις επιδόσεις του. Κι ας έχει πατήσει τα 40.

Στο ματς της Τρίτης απέναντι στην Ουγγαρία και ισοφαρίζοντας για την Πορτογαλία στο 22ο λεπτό, ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ πλάσαρε εύκολα από το γύρισμα του Σεμέδο για να ισοφαρίσει προσωρινά και άλλη μια κορυφή στις ιστορικές λίστες του ποδοσφαίρου, απέκτησε τ’ όνομά του.

Πιο συγκεκριμένα, έχει πια 40 γκολ στα προκριματικά του Μουντιάλ, όντας ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε αυτή τη διαδικασία, πάνω από τον Μέσι των 36 και τον Κάρλος Ρουίζ (39).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.