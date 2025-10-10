Πρεμιέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κάνει απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός στη νέα αγωνιστική σεζόν! Στο πρώτο φετινό παιχνίδι στο «σπίτι» της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται την Dubai BC (21:15, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports 4) στο φαληρικό γήπεδο για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Μετά τα δύο παιχνίδια στη Ρόδο και την κατάκτηση του Super Cup, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τρία εκτός έδρας παιχνίδια σε Ευρώπη και πρωτάθλημα. Την περασμένη εβδομάδα, οι πρωταθλητές Ελλάδας έδωσαν δύο πολύ δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια στην Ισπανία, επικρατώντας αρχικώς με 102-96 της Μπασκόνια στη Βιτόρια, προτού υποστούν την ήττα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη με σκορ 89-77. Την Κυριακή (05/10), ο Ολυμπιακός μπήκε με «κατοστάρα» στο νέο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, περνώντας άνετα από το Κλειστό του Αγίου Θωμά με σκορ 100-81 επί του Αμαρουσίου.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνώρισε... από πρώτο χέρι το τί εστί Ευρωλίγκα! Στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση, η Dubai BC συνέτριψε με σκορ 89-76 την Παρτίζαν στη «Coca Cola Arena», με το σύνολο του κόουτς Γκόλεματς να γνωρίζει τρεις ημέρες αργότερα βαριά εκτός έδρας ήττα με 103-81 από τη Μονακό. Στην πρεμιέρα της στην Αδριατική Λίγκα, νίκησε εύκολα την Σπλιτ (92-58), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως σαν ομάδα σφύζει από επιθετικό ταλέντο!

Στα αγωνιστικά τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί πολλούς και σημαντικούς «πονοκεφάλους». Πέραν των γνωστών εδώ και καιρό απουσιών των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον γλουτιαίο μηρό. Νοκ άουτ για το αποψινό ματς είναι και οι Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ, ο Ντόντα Χολ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και θα δώσει κανονικά το «παρών».

Για τους φιλοξενούμενους, εκτός βρίσκονται οι Ντζάναν Μούσα, Αλέκσα Αβράμοβιτς και ο Ζαϊτέ, ενώ, εξαιρετικά αμφίβολος δίνεται ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

