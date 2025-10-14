Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 «στην καρδιά της δράσης» της Euroleague

Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται για άλλη μια… διαβολοβδομάδα στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης.
Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός, την Τρίτη (14/10), στις 21:15. Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το ντέρμπι, οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Αναντολού Εφές θέλοντας να πανηγυρίσουν ακόμη μία νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Στην περιγραφή από το ΣΕΦ, ο Νίκος Ζέρβας.
Την Τετάρτη (15/10) έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR που φιλοξενεί στο «ΤΕLECOM CENTER» την γαλλική Βιλερμπάν στις 21:15. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν μεταφέρει ο Γιώργος Πετρίδης.
Μετά τη λήξη των αγώνων, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ.
Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
