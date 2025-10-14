Λογαριασμός
Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 «στην καρδιά της δράσης» της Euroleague με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκο AKTOR

Οι «αιώνιοι» ρίχνονται σε νέα διαβολοβδομάδα Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει ζωντανά Ολυμπιακός–Εφές & Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν

Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 «στην καρδιά της δράσης» της Euroleague

Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται για άλλη μια… διαβολοβδομάδα στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός, την Τρίτη (14/10), στις 21:15. Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το ντέρμπι, οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Αναντολού Εφές θέλοντας να πανηγυρίσουν ακόμη μία νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Στην περιγραφή από το ΣΕΦ, ο Νίκος Ζέρβας. 

Την Τετάρτη (15/10) έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR που φιλοξενεί στο «ΤΕLECOM CENTER» την γαλλική Βιλερμπάν στις 21:15. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν μεταφέρει ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά τη λήξη των αγώνων,  ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ,  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ. 

Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: bwin ΣΠΟΡ FM Euroleague
