Το Ισραήλ επιβεβαίωσε, έστω και με δυσκολίες, τον τίτλο του φαβορί κόντρα στο Βέλγιο, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στη φάση των «16» του φετινού Ευρωμπάσκετ.

Έχοντας ξανά για κορυφαίους της τους Άβντιγια και Σόρκιν, η ομάδα του Μπέιτ-Χάλαμι άντεξε στην αντεπίθεση που έκανε η αντίπαλός της στην τέταρτη περίοδο και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 92-89, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-1 και παίρνοντας την πρόκριση από τον 4ο όμιλο. Μάλιστα, ελπίζει ακόμα και στην πρωτιά, αν νικήσει τη Σλοβενία (4/9, 18:00) για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου

Από την άλλη, το Βέλγιο έπεσε στο 1-3 και πλέον πολύ δύσκολα θα καταφέρει να προκριθεί, δεδομένου και του δύσκολου έργου που έχει στο επόμενο παιχνίδι της, κόντρα στην οικοδέσποινα του ομίλου, Πολωνία.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το Ισραήλ να επιβάλλει από νωρίς την ανωτερότητά του, φτιάχνοντας διψήφια υπέρ του διαφορά (8-18) από την πρώτη περίοδο, με το Βέλγιο όμως να αντιδρά, μειώνοντας στο 27-31 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το Ισραήλ ξέφυγε ξανά, χάρη σε εντυπωσιακό σερί του 20-4, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια όντας μπροστά με 51-36.

Το Ισραήλ διατήρησε τις πολύ μεγάλες υπέρ του διαφορές και στην τρίτη περίοδο, με το Βέλγιο να κάνει την αντεπίθεσή του στην τέταρτη, όταν μείωσε σε 76-82, όμως οι νικητές δεν έχασαν την ψυχραιμία τους στην «τελική ευθεία», επικρατώντας με 92-89.

MVP για το Ισραήλ ήταν ξανά ο Άβντιγια (22π, 4 ασίστ, 3 ριμπ), έχοντας για άξιους συμπαραστάτες τους Σόρκιν (18π, οι 14 στο πρώτο ημίχρονο) και Γκίνατ(double-double με 13 πόντους και 13 ριμπάουντ).

Από την άλλη, για το Βέλγιο ξεχώρισαν οι Φανβάιν (14π, 11 ριμπ, 9 ασίστ), Λεκόμτ (15π), Σβαρτζ (14π) και Λέντεγκεν (12π).

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92

