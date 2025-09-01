Πολωνία: Επεισόδια σε συναυλία Ισραηλινού τραγουδιστή - Βίντεο

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η συναυλία του Ισραηλινού τραγουδιστή David D’Or στη Βαρσοβία την Κυριακή το βράδυ.

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές διέκοψαν τη συναυλία του Ισραηλινού τραγουδιστή, ρίχνοντας κόκκινη μπογιά στον μουσικό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Ο D’or, ένας διάσημος κλασικός τραγουδιστής, εμφανιζόταν σε ένα εβραϊκό φεστιβάλ στη Βαρσοβία όταν μια γυναίκα που κρατούσε παλαιστινιακή σημαία προσπάθησε να εισβάλει στη σκηνή, φωνάζοντας «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και πέταξε κόκκινη μπογιά πάνω του.

Η γυναίκα συνελήφθη γρήγορα από την ασφάλεια και απομακρύνθηκε από την αίθουσα.

🪧 Two pro-Palestine protesters disrupted the closing concert of the Singer’s Warsaw Festival, headlined by Israeli singer David D’Or and sponsored by Israel’s embassy



👉 One woman was violently dragged out as pro-Israel audience members applauded pic.twitter.com/UG5NiOBSzq — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

Μετά τη συναυλία, ο D’or δημοσίευσε ένα απόσπασμα του περιστατικού στη σελίδα του στο Instagram και είπε: «Στη μέση της προσευχής, Πατέρα μας, Βασιλιά μας, όταν προσεύχομαι για μια καλή χρονιά και ειρήνη στον κόσμο, έκλεισα τα μάτια μου, όταν ξαφνικά ένιωσα μια πιτσιλιά στο πρόσωπό μου, άνοιξα τα μάτια μου και είδα ένα έντονο κόκκινο χρώμα, που έμοιαζε με αίμα.

Ο D’Or είπε ότι η μπογιά ήταν «στα ρούχα μου, στο πρόσωπό μου, στη σκηνή και στους άλλους μουσικούς», λέγοντας ότι ήταν σαν «η λίστα τραγουδιών να ήταν λερωμένη με αίμα».

מפגינה פרו-פלסטינית התיזה צבע אדום על דוד ד'אור בהופעתו בוורשה pic.twitter.com/A56pjMW4BV — David Cohen (@David_Cohen10) September 1, 2025

«Με έφερε πίσω στις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις θανατηφόρες σφαγές Ισραηλινών κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το 2023, κατά την οποία οι τρομοκράτες σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν 251 ομήρους στη Γάζα, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Γάζα.

Μιλώντας στον ιστότοπο ειδήσεων Ynet μετά την παράσταση, ο D’or είπε: «Ήταν πολύ δύσκολο, πολύ λυπηρό».

«Στο κοινό, φυσικά, ήταν όλοι φοβισμένοι και προσπάθησα να τους ηρεμήσω. Τους ζήτησα να τραγουδήσουν μαζί και προσευχηθήκαμε μαζί», πρόσθεσε.

«Τα κορίτσια στην ορχήστρα ήταν πολύ φοβισμένα, όλα τα φανταχτερά φορέματά τους ήταν γεμάτα με λεκέδες από μπογιά που έμοιαζαν με αίμα», είπε. «Ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

